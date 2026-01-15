Slušaj vest

Model Kejtlin Heljer je više od tri godine u srećnoj vezi sa partnerom Gajem, ali njihova ljubav često postaje tema kritika zbog razlike u visini i godinama. Gaj je deset godina stariji i skoro 60 centimetara viši od Kejtlin.

Kejtlin (24), koja stvara sadržaj na društvenim mrežama, svakodnevno se suočava sa komentarima ljudi koji njenog partnera optužuju da je "izgubio opkladu" ili je nju upoređuju sa detetom. Zbog toga je odlučila da javno odgovori na zlobne komentare, prenosi britanski "Mirror".

U galeriji pogledajte fotografije Kejtlin Heljer:

1/5 Vidi galeriju Kejtlin Heljer visoka je samo 122 cm Foto: Printscreen/Instagram/asliceofcait

"Svaki dan čitam komentare koji impliciraju da je pogrešno što smo u vezi. Prema mišljenju mrzitelja, moje telo liči na dečje", ispričala je Kejtlin za britanski Mirror.

Kritike i lični odgovor

Kejtlin, kreatorka sadržaja iz Devona i model, ističe da su komentari s kojima se svakodnevno suočava duboko uvredljivi.

"S obzirom na to da imam grudi veličine 60H i vrlo ženstvene obline, to je smešno uverenje. Ja sam žena koja je slučajno visoka 112 centimetara", rekla je i priznala da su je neki komentari držali budnom noću, ali da ljubav na kraju uvek pobeđuje.

"Verujem da su ljudi koji tako misle i imaju drskosti da to komentarišu veoma ograničeni. Godina je 2026. i daleko smo dogurali po pitanju različitosti. Samo zato što imam patuljasti rast, to me ne ograničava da izlazim samo sa muškarcima koji takođe imaju patuljasti rast. To je kao da brinetama kažete da smeju da izlaze samo sa drugim brinetama", dodala je.

Patuljasti rast i ljubavne preferencije

Kejtlin Heljer visoka je samo 122 cm Foto: Printscreen/Instagram/asliceofcait

Kao odgovor na okrutan komentar na jednom od svojih TikTok video snimaka, u kojem su je pozvali da "hoda sa svojom vrstom", Kejtlinje odlučila da pojasni svoj stav. Objasnila je da neki ljudi sa patuljastim rastom biraju partnere slične visine jer im je to privlačno ili praktičnije zbog životnog stila. Međutim, smatra da je jednako normalno da osoba niskog rasta bude u vezi sa osobom prosečne visine.

"Ja preferiram da izlazim sa muškarcem prosečne visine jer me takvi privlače i sa njima se najbolje povežem. To je jednostavno moja preferencija. Nema tu posebnog pravila ili razloga. Privlačnost nije objektivna i ne bi trebala biti, samo zato što imate genetsko stanje ili izgledate drugačije. Neću se ograničavati na izlaske unutar svog stanja samo zato što ljudi kažu da moram", naglasila je Kejtlin.

Kako su se upoznali i životni planovi

Par se upoznao online 2022. godine, kada je Gaj poslao Kejtlin zahtev za prijateljstvo na Fejsbuku. Osam nedelja kasnije, Kejtlin mu je odgovorila jer je primetila da imaju mnogo toga zajedničkog i da joj je privlačan. Ubrzo su se sreli uživo i od tada su nerazdvojni. Ovog proleća planiraju da se presele na Ostrvo Men, gde se Kejtlin, kako kaže, oseća sigurnije nego u gradskim sredinama.

Što se tiče budućnosti, deca nisu u planu.

"Ne želimo da se venčamo niti da imamo decu. Borila sam se za sterilizaciju 2023. godine, a operaciju sam imala 2024. Odlučila sam se za to jer moje telo loše podnosi kontracepciju, a ne želim decu, životni stil ni stres koji dolazi sa njima. To je najbolja odluka koju sam ikada donela", zaključila je Kejtlin.

Pogledajte video: Ljubavna priča iz Amazonije