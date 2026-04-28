Ako vam ovo stoji kod vrata, odmah ga pomerite: Donosi nesreću, mnogi nisu ni svesni
Ulazna vrata u feng šuiju imaju posebno značenje – ona se smatraju "ustima doma", mestom kroz koje u kuću ulazi energija, poznata kao či. Sve što se nalazi neposredno uz vrata može snažno da utiče na tok te energije, ali i na sreću, zdravlje i finansije ukućana. Prema drevnim feng šui verovanjima, jedna stvar se posebno smatra lošim znakom ako se drži pored ulaza, a mnogi je imaju - potpuno nesvesno.
Ovo odbija sreću
U feng šuiju se veruje da ogledalo postavljeno direktno naspram ili odmah pored ulaznih vrata može da ima veoma nepovoljan uticaj. Razlog je simboličan, ali snažan: ogledalo reflektuje energiju koja ulazi u dom i vraća je nazad – pre nego što se uopšte zadrži u prostoru. Drugim rečima, prema ovom učenju, sreća, novac i dobre prilike ulaze na vrata, ali se odmah „odbijaju“ i izlaze napolje.
Zbog toga se veruje da ovakav raspored može dovesti do:
- stalnih finansijskih zastoja
- osećaja nemira u kući
- čestih svađa bez jasnog razloga
- utiska da se trud ne isplati
Posebno loše ako ogledalo "hvata" vrata u celosti
Feng šui praktičari upozoravaju da je situacija još nepovoljnija ako ogledalo jasno reflektuje cela vrata. Tada se, prema verovanju, sva pozitivna energija automatski odbija, a dom ostaje energetski „prazan“, bez podrške i stabilnosti.
U nekim tumačenjima navodi se i da ovakav raspored može uticati na osećaj iscrpljenosti kod ukućana, kao i na gubitak motivacije.
Šta uraditi ako već imate ogledalo kod vrata?
Ako vam je ogledalo neophodno zbog prostora ili navike, feng šui nudi jednostavna rešenja:
- pomerite ga na bočni zid, tako da ne gleda direktno u vrata
- postavite ga u hodnik, ali pod uglom
- vodite računa da je uvek čisto i neoštećeno, jer oštećeno ogledalo dodatno narušava energiju
Veruje se da čak i mala promena može značajno da popravi protok energije u domu.
Ulaz je ogledalo života
U feng šuiju važi pravilo: kako izgleda ulaz u kuću, tako izgleda i energija života ukućana. Zato se savetuje da prostor oko vrata bude čist, osvetljen i rasterećen, bez previše predmeta koji „guše“ energiju.
Ako verujete u simboliku prostora, možda je baš pomeranje jedne stvari prvi korak ka mirnijem, stabilnijem i srećnijem domu.
(Kurir.rs/Ona.rs)
VIDEO: Feng šui trik koji privlači sreću i blagostanje