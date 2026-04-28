Ulazna vrata u feng šuiju imaju posebno značenje – ona se smatraju "ustima doma", mestom kroz koje u kuću ulazi energija, poznata kao či. Sve što se nalazi neposredno uz vrata može snažno da utiče na tok te energije, ali i na sreću, zdravlje i finansije ukućana. Prema drevnim feng šui verovanjima, jedna stvar se posebno smatra lošim znakom ako se drži pored ulaza, a mnogi je imaju - potpuno nesvesno.

Ovo odbija sreću

U feng šuiju se veruje da ogledalo postavljeno direktno naspram ili odmah pored ulaznih vrata može da ima veoma nepovoljan uticaj. Razlog je simboličan, ali snažan: ogledalo reflektuje energiju koja ulazi u dom i vraća je nazad – pre nego što se uopšte zadrži u prostoru. Drugim rečima, prema ovom učenju, sreća, novac i dobre prilike ulaze na vrata, ali se odmah „odbijaju“ i izlaze napolje.

Zbog toga se veruje da ovakav raspored može dovesti do:

- stalnih finansijskih zastoja

- osećaja nemira u kući

- čestih svađa bez jasnog razloga

- utiska da se trud ne isplati

Ogledalo

Posebno loše ako ogledalo "hvata" vrata u celosti

Feng šui praktičari upozoravaju da je situacija još nepovoljnija ako ogledalo jasno reflektuje cela vrata. Tada se, prema verovanju, sva pozitivna energija automatski odbija, a dom ostaje energetski „prazan“, bez podrške i stabilnosti.

U nekim tumačenjima navodi se i da ovakav raspored može uticati na osećaj iscrpljenosti kod ukućana, kao i na gubitak motivacije.

Šta uraditi ako već imate ogledalo kod vrata?

Ako vam je ogledalo neophodno zbog prostora ili navike, feng šui nudi jednostavna rešenja:

- pomerite ga na bočni zid, tako da ne gleda direktno u vrata

- postavite ga u hodnik, ali pod uglom

- vodite računa da je uvek čisto i neoštećeno, jer oštećeno ogledalo dodatno narušava energiju

Veruje se da čak i mala promena može značajno da popravi protok energije u domu.

Ulaz je ogledalo života

U feng šuiju važi pravilo: kako izgleda ulaz u kuću, tako izgleda i energija života ukućana. Zato se savetuje da prostor oko vrata bude čist, osvetljen i rasterećen, bez previše predmeta koji „guše“ energiju.

Ako verujete u simboliku prostora, možda je baš pomeranje jedne stvari prvi korak ka mirnijem, stabilnijem i srećnijem domu.

VIDEO: Feng šui trik koji privlači sreću i blagostanje