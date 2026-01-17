Slušaj vest

Mnogi vernici postavljaju pitanje da li trudnica koja još nije primila krštenje može i treba da se krsti pre rođenja deteta. Ovo pitanje često izaziva nedoumice, naročito zbog toga što se u organizmu trudnice nalazi još jedno živo biće.

Pitanje vernika

Na sajtu svetosavlje.org objavljeno je jedno pitanje koje ilustruje ovu dilemu:

Pitanje: "Pomaže Bog, časni oci, braćo i sestre u Hristu! Imam da postavim jedno pitanje na koje ne mogu da dobijem odgovor od ljudi (a tražio sam i po knjigama), a pitanje je: Da li nekrštena trudna žena može da se krsti za vreme trudnoće? Unapred zahvalan i Bogu Svemogućem i vama! Vaš svegrešni u Hristu brat, Slobodan."

Sveštenik u ruci drži bibliju
Da li nekrštena trudna žena može da se krsti za vreme trudnoće? Foto: Zoonar/Elmar Gubisch, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

Odgovor sveštenika

Sveštenik Dragan odgovara jasno i nedvosmisleno: "Bog ti pomogo Slobodane, Naravno da nekrštena trudna žena može i treba da se krsti. Ljude obično zbunjuje činjenica da ima još jedno živo biće sa njom. Ne treba to da zbunjuje jer se krštenje odnosi samo na one koji su rođeni, odnosno krštava se samo onaj čije se ime spominje na krštenju. Nadam se da sam ti razrešio dilemu, a bilo bi dobro da posavetuješ ljude u tvom okruženju, da se treba krštavati dok su deca, jer će im to sigurno biti od koristi. S poštovanjem."

Šta ovo znači za trudnice?

trudnica sa medvedećem u ruci pored novogodišnje jekle
Da li nekrštena trudna žena može da se krsti za vreme trudnoće? Foto: Shutterstock

Prema rečima sveštenika, trudnoća nije prepreka za krštenje. Krštenje se odnosi na osobu koja prima taj sakrament i ne uključuje još nerođeno dete. Stoga trudnice koje žele da se prime krštenja mogu i treba da to učine, bez obzira na to što čekaju dete.

Sveštenik takođe ističe važnost ranog krštenja i savetuje da se deca krštavaju dok su još mala, jer im to može biti od duhovne koristi tokom celog života.

Otac Predrag Popović
Da li deca i trudnice treba da idu na groblje
Mlada i mladoženja se venčavaju u crkvi
Sveštenik u ruci drži bibliju

