Mnogi se susreću sa problemom da tečni pudernakon nanošenja prelazi na odeću, posebno na kragne i jakne. To se često dešava jer puder lako može da se prenese sa kože na tkaninu, ali postoji nekoliko jednostavnih trikova da se to izbegne.

Pre nanošenja pudera, pripremite kožu primerom koji stvara glatku površinu i pomaže puderu da bolje prione. Nakon toga, puder možete fiksirati laganim prahom kako bi se dodatno stabilizovao na koži i smanjila mogućnost prenosa na odeću.

Još jedan koristan korak je korišćenje spreja za fiksiranje šminke, koji stabilizuje puder i čini ga otpornijim na dodir i trljanje. Takođe, pazite da ne nanosite previše proizvoda oko linije brade i vrata, jer višak lako prelazi na kragnu kada se oblačite. Pre oblačenja, možete nežno obrisati višak pudera maramicom ili sunđerom.

Ako se puder ipak prenese na odeću, nežno upijte višak krpom ili vatom sa hladnom vodom, a zatim tretirajte mrlju blagim deterdžentom ili sredstvom za uklanjanje mrlja pre pranja.

(Kurir.rs/ Blic žena)

