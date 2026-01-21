Slušaj vest

Ketrin de Noar, koja na društvenim mrežama tvrdi da vodi jedan od najvećih legalnih bordela u Evropi, objavila je video u kom pokazuje kako izgleda čišćenje sobe nakon što gost ode. De Noar, koja je u ovaj posao ušla nakon doktorata, redovno objavljuje sadržaj o svakodnevnom vođenju svoje ustanove.

Iako lokaciju ne otkriva, kaže da posluje u jednoj od evropskih zemalja u kojima je takva delatnost legalna. Ranije je tvrdila i da su joj većina stalnih klijenata oženjeni muškarci jer im, kako kaže, nedostaje "fizičke bliskosti". Dodala je i da njen objekat nije ni blizu slike "lažnog krzna i zlatnih lanaca" kakvu je ranije imala u glavi.

Kako izgleda čišćenje nakon svakog gosta

U videu na TikToku De Noar je nabrojala korake kojima, tvrdi, održavaju visoke higijenske standarde. Pre dolaska sledećeg gosta na krevet se stavlja novi jednokratni čaršav, a posteljina se pere barem jednom nedeljno - ili ranije, ako se zaprlja.

U galeriji pogledajte fotografije Ketrin de Noar, menadžerke bordela:

Čaše se menjaju, mini-bar se nadopunjuje, a tuš se čisti, dezinfikuje i suši. Korišćeni peškiri idu na pranje, a sapun se po potrebi zameni. Uz to se odrađuju i standardne stvari poput pražnjenja kante za smeće i brzinskog sređivanja prostorije.

De Noar je ranije izjavila i da neki radnici u njenom objektu mogu da zarade do 50.000 evra mesečno.

