Tajna kremaste palente: Jedan trik sprečava grudvice
Najvažnije je izabrati kvalitetno kukuruzno brašno, po mogućstvu kameno mleveno. Ono daje bogatiji ukus i bolju strukturu. Fino mleveno brašno rezultira glatkom palentom, dok grublje daje rustičniju teksturu. Instant palentu je najbolje izbegavati jer često ispadne gumena i bez pravog ukusa.
Osnovni odnos je jedna šolja brašna na četiri do pet šolja tečnosti. Za dodatnu kremastost, deo vode može se zameniti mlekom.
Ključ uspeha je stalno mešanje, brašno se uvek dodaje postepeno, u tankom mlazu, uz neprekidno mešanje kako se ne bi stvorile grudvice. Palentu treba kuvati na tihoj vatri dovoljno dugo, dok zrna potpuno ne omekšaju i smesa ne postane glatka.
Na kraju se dodaju puter i sir, koji daju punoću i bogat ukus. Po želji, palenta se može obogatiti temeljcem, raznim sirevima, začinskim biljem ili belim lukom.
Uz malo strpljenja i pažnje, palenta može postati pravo kremasto savršenstvo koje se lako uklapa u svaki obrok.
(Kurir.rs/Inforemr)
