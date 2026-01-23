Slušaj vest

Najvažnije je izabrati kvalitetno kukuruzno brašno, po mogućstvu kameno mleveno. Ono daje bogatiji ukus i bolju strukturu. Fino mleveno brašno rezultira glatkom palentom, dok grublje daje rustičniju teksturu. Instant palentu je najbolje izbegavati jer često ispadne gumena i bez pravog ukusa.

Osnovni odnos je jedna šolja brašna na četiri do pet šolja tečnosti. Za dodatnu kremastost, deo vode može se zameniti mlekom.

Palenta Foto: Profimedia

Ključ uspeha je stalno mešanje, brašno se uvek dodaje postepeno, u tankom mlazu, uz neprekidno mešanje kako se ne bi stvorile grudvice. Palentu treba kuvati na tihoj vatri dovoljno dugo, dok zrna potpuno ne omekšaju i smesa ne postane glatka.

Na kraju se dodaju puter i sir, koji daju punoću i bogat ukus. Po želji, palenta se može obogatiti temeljcem, raznim sirevima, začinskim biljem ili belim lukom.

Uz malo strpljenja i pažnje, palenta može postati pravo kremasto savršenstvo koje se lako uklapa u svaki obrok.

(Kurir.rs/Inforemr)

VIDEO: Recept za palačinke od sira i krompira