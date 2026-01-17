Katarina posle ove rečenice doktora nikada više nije sušila veš u kući: Šokirala se promenom posle 5 dana
Naizgled bezazlena kućna navika pokrenula je pravu raspravu na društvenim mrežama. Katarina Kukić podelila je na svom Instagram profilu iskustvo koje, kako tvrdi, drastično poboljšava zdravlje nje i njene porodice.
U kratkom snimku Katarina pokazuje kako pakuje veš i objašnjava zašto je odlučila da promeni način sušenja odeće zimi. Njena objava ubrzo je privukla pažnju hiljada pratilaca i izazvala lavinu komentara.
Zimska navika koja šteti zdravlju
Katarina je priznala da je godinama sušila veš u stanu – bilo na radijatoru, klasičnoj sušilici ili običnim šipkama. Sve je delovalo normalno, sve dok joj lekar nije postavio pitanje koje je promenilo njen pogled:
– „Da li primećujete da ste vi i deca zimi češće bolesni, kašljete, imate suvu kožu ili jutarnje migrene?“
Lekar joj je zatim dao jednostavan, ali iznenađujući savet:
– „Prestanite da sušite veš u prostoriji u kojoj spavate – polovina vaših tegoba će nestati.“
Iako je u početku bila skeptična, Katarina je odlučila da proba ovaj jednostavan trik.
Zašto je veš u stanu problem
Katarina objašnjava da se sušenjem veša u zatvorenom prostoru u vazduh dnevno oslobađa i do dva litra vlage. Ta vlaga se zadržava na zidovima, nameštaju i prozorima, stvarajući idealne uslove za razvoj buđi, gljivica i grinja.
– Čak i kada buđ nije vidljiva golim okom, spore su prisutne u vazduhu i udišu se tokom noći, što dugoročno opterećuje imuni sistem – objašnjava Katarina.
Ona ističe da rešenje za zdravlje ponekad ne dolazi iz apoteke, već iz jednostavnih promena u svakodnevnim navikama.
Video: Kako da sušite veš u stanu