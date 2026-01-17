Katarina Kukić pokazuje sušenje veša u stanu i savet za zdravlje

Slušaj vest

Naizgled bezazlena kućna navika pokrenula je pravu raspravu na društvenim mrežama. Katarina Kukić podelila je na svom Instagram profilu iskustvo koje, kako tvrdi, drastično poboljšava zdravlje nje i njene porodice.

U kratkom snimku Katarina pokazuje kako pakuje veš i objašnjava zašto je odlučila da promeni način sušenja odeće zimi. Njena objava ubrzo je privukla pažnju hiljada pratilaca i izazvala lavinu komentara.

Zimska navika koja šteti zdravlju

Katarina je priznala da je godinama sušila veš u stanu – bilo na radijatoru, klasičnoj sušilici ili običnim šipkama. Sve je delovalo normalno, sve dok joj lekar nije postavio pitanje koje je promenilo njen pogled:

– „Da li primećujete da ste vi i deca zimi češće bolesni, kašljete, imate suvu kožu ili jutarnje migrene?“

Lekar joj je zatim dao jednostavan, ali iznenađujući savet:

– „Prestanite da sušite veš u prostoriji u kojoj spavate – polovina vaših tegoba će nestati.“

Iako je u početku bila skeptična, Katarina je odlučila da proba ovaj jednostavan trik.

Zašto je veš u stanu problem

Katarina objašnjava da se sušenjem veša u zatvorenom prostoru u vazduh dnevno oslobađa i do dva litra vlage. Ta vlaga se zadržava na zidovima, nameštaju i prozorima, stvarajući idealne uslove za razvoj buđi, gljivica i grinja.

– Čak i kada buđ nije vidljiva golim okom, spore su prisutne u vazduhu i udišu se tokom noći, što dugoročno opterećuje imuni sistem – objašnjava Katarina.

Ona ističe da rešenje za zdravlje ponekad ne dolazi iz apoteke, već iz jednostavnih promena u svakodnevnim navikama.

Video: Kako da sušite veš u stanu