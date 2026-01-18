Slušaj vest

Mekane, vazdušaste, jeftine i toliko jednostavne da uspevaju i ljudima koji tvrde da sa testom nemaju nikakav talenat. Ovaj recept je klasika, ali sa malim trikovima koji čine ogromnu razliku. A da budemo realni, ništa ne osvaja tako brzo kao pecivo koje se topi pod prstima.

Testo od krompira daje im specifičnu mekoću, onu teksturu zbog koje ne možete da stanete na jednu. Piroške su savršen izbor kada vam treba nešto konkretno, ukusno i brzo, a opet dovoljno efektno da nahrani pola porodice. Bilo za doručak, užinu ili brzu večeru, ovo je recept koji nikada ne omane.

Sastojci:

20 g kvasca

100 g krompira

50 g maslaca

350 g oštrog brašna

2 jaja

mleko

pavlaka

šunka

Priprema:

Kvasac razmutite sa malo toplog mleka i ostavite da proradi. U posebnoj posudi izgnječite vruć krompir, dodajte brašno, maslac i dva žumanceta, pa sjedinite sa nadošlim kvascem. Posolite i ostavite testo da se opusti i naraste.

Zatim ga izručite na dasku, podelite na komade i oblikujte male pravougaonike. Napunite ih mešavinom pavlake i mlevene šunke, uvijte u oblik piroški i pržite u dobro zagrejanoj masti. Čim porumene, prebacite ih na kuhinjski ubrus da upiju višak masnoće.

Piroške Foto: Profimedia

Mali trikovi za savršene ruske piroške

Krompir obavezno pasirajte dok je još vruć. Tako ćete izbeći grudvice i dobiti testo koje je mekano kao oblak, što je ključ ovog recepta.

Svi sastojci treba da budu sobne temperature. To daje testu stabilnost i omogućava bolje dizanje.

Ako ne želite da piroške upiju previše masnoće, dodajte u ulje prstohvat soli ili kašičicu rakije. Pržite ih na umerenoj vatri kako bi spolja bile rumene, a iznutra savršeno mekane.

Nadev možete menjati po želji. Umesto šunke i pavlake, probajte sitan sir, mleveno meso ili čak slatku varijantu sa gušćim džemom. Sve funkcioniše. Uvek ih kratko odložite na ubrus, da zadrže hrskavu koricu, a unutra ostanu penasto meke.

Zašto ćete im se vraćati

Miris svežih piroški koji ispuni celu kuću je već dovoljan razlog. Ali ono što najviše osvaja je lakoća pripreme i činjenica da se od nekoliko osnovnih sastojaka može napraviti jelo koje deluje kao da ste proveli satima u kuhinji. Nisu zahtevne, nisu skupe i teško da će iko ostati ravnodušan kad ih iznesete na sto.

Poslužene uz jogurt, čaj ili supu, ruske piroške su mali, jednostavni luksuz koji prija uvek.

VIDEO: Recept za sočne ćufte