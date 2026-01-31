Recepti za 3 hit koktela sa kefirom za mršavljenje: Prave se za 5 minuta, pokreću spora creva i mogu da se piju i uveče
Preživeli smo praznike, spremali i jeli ukusnu i kaloričnu hranu, uživali... E sada je vreme da povedemo računa o tome šta jedemo jer leto obično dođe brže nego što želimo. U pomoć priskaču dijete, ali i namirnice koje ubrzavaju metabolizam i koje voli naš sistem za varenje. A visoko na listi je kefir
Kefir je zaista jedinstveni napitak. To je fermentisano piće blago kiselog ukusa i tečne konzistencije, a priprema se fermentacijom mleka sa kefirnim zrncima. To je kombinacija bakterija mlečne kiseline, kvasca i polisaharida. Kefir sadrži širok spektar korisnih mikroorganizama, ali i kalcijum, vitamin B12 i magenezijum. Kada mu doidate još neke supstance koje mogu da ubrzaju metabolizam - mršavljenje počinje.
Napitke sa kefirom je najbolje piti za doručak, ali možete ih piti pre spavanja, ako nemate problema sa povišenim šećerom. I još nešto: kefir obavezno treba da bude na sobnoj temperaturi, a ne direktno iz frižidera.
Ovo su 3 recepta za najjednostavnije i najlakše koktele za mršavljenje!
1. Kefir sa cimetom, đumbirom i biberom
Za ovaj koktel potrebno je:
1 čaša kefira
0,5 kašičice cimeta
0,5 kašičice đumbira
prstohvat mlevene čili papričice
Sve sastojke dobro pomešajte i pijte dva puta dnevno: pre doručka i uveče pre spavanja.
2. Kefir sa krastavcem i brokolijem
Šejk je neobičan i više liči na supu, ali veoma ukusan. A za njega vam je potrebno:
1 čaša kefira
1 svež krastavac
2-3 cveta brokolija
100 g graška
nekoliko trakica đumbira ili 1 kašičicu mlevenog đumbira
Sve sastojke izblendirajte. Možete čak dodati i malo soli. Ukusno je i predstavlja sjajnu užinu.
3. Kefir sa jabukom i šargarepom
Za ovaj koktel je potrebno:
1 čaša kefira
1 paprika bilo koje boje
1 velika jabuka (može i kaki jabuka)
50 g bundeve
1 srednja šargarepa
2 suve kajsije
Sve izbledajte i uzimajte za doručak, užinu ili pre spavanja. Možete napraviti bilo koji koktel sa kefirom - sa mandarinama, spanaćem, celerom - sa onim što imate u kući.
(Kurir.rs/Sensa)
