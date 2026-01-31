Slušaj vest

Preživeli smo praznike, spremali i jeli ukusnu i kaloričnu hranu, uživali... E sada je vreme da povedemo računa o tome šta jedemo jer leto obično dođe brže nego što želimo. U pomoć priskaču dijete, ali i namirnice koje ubrzavaju metabolizam i koje voli naš sistem za varenje. A visoko na listi je kefir

Kefir je zaista jedinstveni napitak. To je fermentisano piće blago kiselog ukusa i tečne konzistencije, a priprema se fermentacijom mleka sa kefirnim zrncima. To je kombinacija bakterija mlečne kiseline, kvasca i polisaharida. Kefir sadrži širok spektar korisnih mikroorganizama, ali i kalcijum, vitamin B12 i magenezijum. Kada mu doidate još neke supstance koje mogu da ubrzaju metabolizam - mršavljenje počinje.

Napitke sa kefirom je najbolje piti za doručak, ali možete ih piti pre spavanja, ako nemate problema sa povišenim šećerom. I još nešto: kefir obavezno treba da bude na sobnoj temperaturi, a ne direktno iz frižidera.

Ovo su 3 recepta za najjednostavnije i najlakše koktele za mršavljenje!

Foto: Shuterstock

1. Kefir sa cimetom, đumbirom i biberom

Za ovaj koktel potrebno je:

1 čaša kefira

0,5 kašičice cimeta

0,5 kašičice đumbira

prstohvat mlevene čili papričice

Sve sastojke dobro pomešajte i pijte dva puta dnevno: pre doručka i uveče pre spavanja.

2. Kefir sa krastavcem i brokolijem

Šejk je neobičan i više liči na supu, ali veoma ukusan. A za njega vam je potrebno:

1 čaša kefira

1 svež krastavac

2-3 cveta brokolija

100 g graška

nekoliko trakica đumbira ili 1 kašičicu mlevenog đumbira

Sve sastojke izblendirajte. Možete čak dodati i malo soli. Ukusno je i predstavlja sjajnu užinu.

Kefir sa krastavcem i brokolijem Foto: Shutterstock

3. Kefir sa jabukom i šargarepom

Za ovaj koktel je potrebno:

1 čaša kefira

1 paprika bilo koje boje

1 velika jabuka (može i kaki jabuka) ​​

50 g bundeve

1 srednja šargarepa

2 suve kajsije

Sve izbledajte i uzimajte za doručak, užinu ili pre spavanja. Možete napraviti bilo koji koktel sa kefirom - sa mandarinama, spanaćem, celerom - sa onim što imate u kući.

VIDEO: Kruška martini