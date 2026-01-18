Radim kao čistačica mesta zločina: Policija me zove i odlično sam plaćena, ali jedno pravilo ne smem da prekršim
Žena koja radi kao čistačica mesta zločina otkrila je jedno osnovno pravilo svog posla koje nikada ne sme da se prekrši – i objasnila zašto je to pitanje poštovanja prema žrtvama.
Ona radi u profesiji nekoliko meseci i često je pozivaju da očisti strašne scene nakon što policijski forenzičari završe svoj deo posla. Svoje iskustvo podelila je na Redditu, otkrivajući zastrašujuće detalje o tome šta posao zaista podrazumeva.
„Radim kao čistačica mesta zločina nekoliko meseci i videla sam najrazličitije slučajeve – od čišćenja tela koja su ostala da se raspadaju u kućnom bazenu, do kompletne demontaže stanova jer je telo bilo predugo neprimećeno,” napisala je.
Osim čišćenja, volonterski pomaže u obdukcijama u mrtvačnici.
Psihološki teret posla
Na pitanje kako posao utiče na njeno mentalno zdravlje, priznala je:
„Svi – i bukvalno svi – u ovom poslu razviju PTSP. Ja sam već imala dijagnozu zbog ranijih životnih događaja, ali ovaj posao je dodao nove slojeve. Ponekad sanjam sopstvenu grafičku smrt povezanu s poslom. Morala sam da idem na terapiju zbog toga.”
Pravilo koje se ne sme prekršiti
Najvažnije pravilo koje je istakla jeste: nikada ne fotografisati niti snimati scene smrti ili ostatke tela.
„Za mene je to pitanje poštovanja. Kad ja umrem, bila bih besna da neko fotografiše moje telo ili ostatke. I isto bih se osećala ako bi to učinili mojim najbližima,” objasnila je.
Dodala je:
„Ne treba dozvoliti da tragedija definiše poslednje trenutke osobe. Porodica žrtve treba da pamti samo dobre trenutke i da tuguje u miru. Zato mi su gore video snimci odvratni – potpuno nepoštovanje žrtava i njihovih smrti.”
Kršenje ovog pravila vodi do momentanog otkaza i moguće krivične prijave.
Pomoć policiji i uočavanje dokaza
Čistačica je otkrila da je njen rad ponekad pomogao policiji u istragama. U jednom slučaju, pronašla je dokaze koji su inicijalno prošli neprimećeni.
„Istražitelji nisu primetili neke lekove sakrivene u ormaru koji su mogli izazvati napad. Proverila sam čašu iz koje je osoba pila i primetila neobičan ostatak. Prijavila sam, a toksikologija je kasnije potvrdila predoziranje,” rekla je.
Kako postati čistač mesta zločina
Ona radi preko agencije koja sarađuje sa lokalnom policijom i plaćena je po obavljenom čišćenju – prosečno oko 374 funti (500 dolara), u zavisnosti od količine posla.
„Prolaziš kroz program obuke koji traje nekoliko meseci, gde učiš o biohazardima i pravilnom čišćenju scena. I na kraju – sve što uključuje decu je najteže,” dodala je.
Video: