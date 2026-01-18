Slušaj vest

Žena koja radi kao čistačica mesta zločina otkrila je jedno osnovno pravilo svog posla koje nikada ne sme da se prekrši – i objasnila zašto je to pitanje poštovanja prema žrtvama.

Ona radi u profesiji nekoliko meseci i često je pozivaju da očisti strašne scene nakon što policijski forenzičari završe svoj deo posla. Svoje iskustvo podelila je na Redditu, otkrivajući zastrašujuće detalje o tome šta posao zaista podrazumeva.

Foto: Jochen Tack / Alamy / Profimedia

„Radim kao čistačica mesta zločina nekoliko meseci i videla sam najrazličitije slučajeve – od čišćenja tela koja su ostala da se raspadaju u kućnom bazenu, do kompletne demontaže stanova jer je telo bilo predugo neprimećeno,” napisala je.

Osim čišćenja, volonterski pomaže u obdukcijama u mrtvačnici.

Psihološki teret posla

Na pitanje kako posao utiče na njeno mentalno zdravlje, priznala je:

„Svi – i bukvalno svi – u ovom poslu razviju PTSP. Ja sam već imala dijagnozu zbog ranijih životnih događaja, ali ovaj posao je dodao nove slojeve. Ponekad sanjam sopstvenu grafičku smrt povezanu s poslom. Morala sam da idem na terapiju zbog toga.”

Foto: Jochen Tack / Alamy / Profimedia

Pravilo koje se ne sme prekršiti

Najvažnije pravilo koje je istakla jeste: nikada ne fotografisati niti snimati scene smrti ili ostatke tela.

„Za mene je to pitanje poštovanja. Kad ja umrem, bila bih besna da neko fotografiše moje telo ili ostatke. I isto bih se osećala ako bi to učinili mojim najbližima,” objasnila je.

Dodala je:

„Ne treba dozvoliti da tragedija definiše poslednje trenutke osobe. Porodica žrtve treba da pamti samo dobre trenutke i da tuguje u miru. Zato mi su gore video snimci odvratni – potpuno nepoštovanje žrtava i njihovih smrti.”

Kršenje ovog pravila vodi do momentanog otkaza i moguće krivične prijave.

Pomoć policiji i uočavanje dokaza

Foto: Pascal Saez / VWPics / Profimedia

Čistačica je otkrila da je njen rad ponekad pomogao policiji u istragama. U jednom slučaju, pronašla je dokaze koji su inicijalno prošli neprimećeni.

„Istražitelji nisu primetili neke lekove sakrivene u ormaru koji su mogli izazvati napad. Proverila sam čašu iz koje je osoba pila i primetila neobičan ostatak. Prijavila sam, a toksikologija je kasnije potvrdila predoziranje,” rekla je.

Kako postati čistač mesta zločina

Ona radi preko agencije koja sarađuje sa lokalnom policijom i plaćena je po obavljenom čišćenju – prosečno oko 374 funti (500 dolara), u zavisnosti od količine posla.

„Prolaziš kroz program obuke koji traje nekoliko meseci, gde učiš o biohazardima i pravilnom čišćenju scena. I na kraju – sve što uključuje decu je najteže,” dodala je.

