Duga skandinavska zima, koja obično traje od novembra do kraja marta, zahteva slojevito oblačenje i ozbiljnu zaštitu od hladnoće. Dok temperature na severu Švedske i Norveške mogu da padnu i do –30 °C, zime južnije u Švedskoj, Norveškoj i Danskoj uglavnom su blaže i vlažnije, pa zahtevaju materijale koji "dišu", ali i štite od kiše.

- Nakon što sam živela u Velikoj Britaniji pa se vratila u Švedsku, shvatila sam koliko su ljudi van Skandinavije često nedovoljno obučeni za zimu. To je postalo još očiglednije kada sam dobila decu i primetila koliko se kod nas insistira da budu pravilno obučena – u više slojeva, koji se završavaju debelim, vodootpornim pantalonama.

Kako bih pomogla i Skandinavcima i onima koji to nisu da se bez straha suoče sa hladnim mesecima, izdvojila sam osam omiljenih proizvoda koje ćete danas videti na ulicama i skijaškim stazama širom nordijskog regiona.

Ove savete sam usavršavala pišući o životnom stilu i modi više od 15 godina — piše novinatka zaThe Guardian, Jonna Dagliden Hunt.

Zimske čizme

U Stokholmu su čvrste zimske čizme neophodne, a moda često pada u drugi plan u odnosu na suva stopala. Nose se vodootporne čizme koje su napravljene od posebnog "Cli-Tech" materijala, sastavljenog od miliona sitnih vazdušnih mehurića koji zadržavaju toplotu. Nekada omiljene među ljubiteljima prirode, danas su vrlo popularne i u gradovima.

- Ne mogu da imam poseban par cipela za svaku vremensku priliku – idealno mi je da imam jedne koje rade u svim uslovima — kaže učiteljica Kajsa Lindholm iz Stokholma.

Vuneni donji sloj

Ako uđete u bilo koji vrtić u Skandinaviji, videćete i decu i odrasle u najmanje tri sloja odeće. U Finskoj je vuneni donji sloj je zimski standard, jer vuna greje čak i kada je vlažna.

- Obično nosim vunu kao osnovu, zatim flis, pa zimsku jaknu, a preko svega vodootpornu i vetrootpornu jaknu — objašnjava Werneri Varhanen iz Helsinkija.

- Tako se lako prilagođavaš promenama temperature.

Rukavice

Ove rukavice, poznate i kao "pijačne", prvobitno su osmišljene kako bi prsti ostali slobodni pri rukovanju robom i novcem. U Danskoj su, zbog blažih zima i razvijene biciklističke kulture, postale popularne jer omogućavaju aktivan život uz dovoljno toplote – i stila.

- Ovde se vozi bicikl tokom cele godine, a zime poslednjih godina nisu toliko hladne — kaže Teodora Kolčagova iz Kopenhagena.

- Obožavam vunene rukavice bez prstiju.

Duga puf jakna

Duga puf jakna je izuzetno praktična. Punjena perjem, daje osećaj kao da nosite jorgan.

- Kao da si umotana u ćebe — kaže inženjerka Nina Lindesvärd iz Stokholma. — Odlična je uz suknju, ali i uz trenerku za brzu kupovinu - niko ni ne primeti šta je ispod jakne.

Čarape

Tradicionalno se u Skandinaviji nose ručno pletene vunene čarape, često pravljene u porodici. Međutim, danas su sve popularnije čarape sa punjivim baterijama koje greju.

- Neverovatne su – ne mogu bez njih — kaže fotografkinja Sophie Snell iz Årea. Iako kaže da su skupe, ističe da joj isti par traje već skoro sedam godina.

Allværsjakke – jakna za sve vremenske uslove

Norveška planinarska kultura oblikovala je i njihovu modu.

Jakna za sve vremenske prilike mora biti vodootporna, postavljena i prilagodljiva.

- Najčešće ispod nosim majicu ili košulju, farmerke ili pantalone, pa preko lep pleteni džemper — kaže novinarka Vibeke Stiansen iz Osla.

Balaklava

Kapa koja prekriva glavu i deo lica postala je pravi modni detalj.

- Lepo uokviruju lice, izuzetno su praktične i ne ostavljaju praznine kroz koje ulazi hladan vazduh. Mrzim da mi je hladno, ali i dalje želim da izgledam urbano i sređeno – čak i kada je led napolju — kaže Sara Brandt Zaric iz Stokholma

