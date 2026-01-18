Slušaj vest

Jedna mlada žena podelila je na društvenim mrežama potresno iskustvo koje je započelo kao bezazleno upoznavanje preko aplikacije Tinder, a završilo se sudskim procesom i velikim emotivnim i materijalnim gubitkom.

Ališa se nedavno preselila na obalu Sanšajn u Australiji, u potrazi za novim početkom. Samo dva dana nakon dolaska upoznala je muškarca koji je, kako kaže, nije odmah očarao, ali je odlučila da mu pruži šansu.

Prvi utisak koji nije delovao opasno

Prema njenim rečima, delovao je pristojno i normalno. Rekao joj je da je između poslova, što je Ališa shvatila kao privremenu nezaposlenost. Veza je brzo napredovala, a ona je već nakon mesec dana napravila potez koji će se kasnije pokazati kao velika greška.

Ostala bez auta, a zatim i bez mira

Zbog posla je morala da ode u drugi grad na nedelju dana. Muškarca je ostavila samog u stanu, sa ključevima njenog automobila. Ubrzo su se pojavili prvi znaci za uzbunu.

"Njegov Fejsbuk profil mi je odjednom postao sumnjiv", ispričala je Ališa, a posebno joj je zapala za oko jedna žena sa kojom je njen partner neprestano razmenjivao lajkove i komentare. Instinkt joj je govorio da nešto nije u redu.

Poruke koje su otkrile dvostruki život

Sumnje su se potvrdile kada joj se ta žena direktno javila i poslala kompletnu prepisku sa njenim dečkom. Iz poruka je saznala da je on koristio njen automobil kako bi pokupio drugu ženu i doveo je u njen stan. Slomljena i besna, Ališa je odmah otišla na njegovo novo radno mesto kako bi preuzela svoj auto, a po povratku kući počela je da pakuje njegove stvari.

Krađa koja je prešla granicu

Dok je skupljala njegove stvari, u rancu je pronašla kesu sa svojim nakitom.

"Očigledno mu prevara nije bila dovoljna", rekla je, uverena da je planirao da je pokrade. Njegove stvari je iznela ispred zgrade, fotografisala ih i poslala mu poruku da dođe po njih, nakon čega ga je blokirala.

Oprost koji se skupo plaća

Iako je smatrala da je tu kraj priče, odlučila je da mu pruži još jednu priliku. Muškarac joj je rekao da je izgubljena duša koja pokušava da se izbori sa zavisnošću od narkotika. Ganuta njegovom pričom, Ališa mu je oprostila. Nedugo zatim, ubedio ju je da se zajedno presele u skuplji stan. Kiriju, međutim, nikada nije plaćao. Tokom selidbe nestali su joj poklon-vaučeri u vrednosti od oko 60 evra, kao i laptop vredan više od hiljadu evra.

"Mesecima je tvrdio da nema veze s tim", rekla je.

Sudski epilog i gorka istina

Kasnije je saznala da je njen laptop prodao. Tada je odlučila da ga tuži.

"Plakao je na sudu i molio me da povučem tužbu", ispričala je Ališa.

Tokom postupka isplivala je i dodatna činjenica - muškarac je već bio osuđen osam godina ranije zbog krađe imovine bivše partnerke.

Žena ispričala svoje loše iskustvo sa Tinder dečkom Foto: Printscreen/TikTok/honestly_alisha

Upozorenje drugima

Njena ispovest izazvala je lavinu reakcija na mrežama. Mnogi su se prepoznali u njenoj priči i podelili slična iskustva sa onlajn upoznavanjima.

"Isto se desilo mojoj rođaki, samo što je prevarant prepisao njen potpuno novi auto na svoje ime i pokušao da ga proda", napisao je jedan korisnik.

Ališina priča danas služi kao ozbiljno upozorenje koliko oprezan treba biti kada se poverenje daje pogrešnoj osobi.

Pogledajte video: Devojka o svom iskustvu sa Tindera