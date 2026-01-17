Svi pogrešno brišu televizor: Ovaj kuhinjski predmet daje savršeno čist ekran za 30 sekundi!
Otisci prstiju, masne fleke i sitna prašina na ekranu televizora često se čiste pogrešno, alkoholom, ubrusima ili univerzalnim maramicama koje dugoročno mogu oštetiti zaštitni sloj ekrana. Ipak, postoji jedno neobično, ali provereno rešenje koje koriste i profesionalni serviseri.
Papirni filter za kafu je napravljen tako da ne ostavlja vlakna, nema hemijske dodatke i ima mikrostrukturu koja uklanja masnoću bez grebanja. Upravo zbog toga bezbedan je za LED, OLED i QLED ekrane, uključujući i one sa antirefleksnim premazom.
Filteri za kafu
Dovoljno je da filter blago navlažiš destilovanom vodomnikako da kaplje i da ekran brišeš laganim, pravolinijskim pokretima. Bez kruženja, bez pritiska.
Zašto je ovaj trik bezbedniji od maramica
Većina vlažnih maramica za ekrane sadrži alkohol ili agresivne rastvarače koji vremenom skidaju zaštitni sloj i ostavljaju tragove. Filter za kafu ne sadrži ništa osim papira projektovanog za filtraciju, što ga čini jednim od najčistijih materijala za ovu namenu. Rezultat je čist ekran, bez fleka, bez ogrebotina i bez skupih sredstava. Bizarno, ali činjenično efikasno.
(Kurir.rs/Blic)
