Sve više domaćinstava koristi jednostavan trik za čišćenje WC šoljekoji ne zahteva ni četku ni agresivna hemijska sredstva. Umesto napornog ribanja, dovoljno je da uveče sipate jedan sastojak, a ujutru će šolja izgledati kao nova.

Glavni saveznik u postupku čišćenja je limunska kiselina koja je jeftina, lako dostupna i izuzetno efikasna u borbi protiv kamenca i naslaga plaka. Stručnjaci ističu da ovaj metod ne samo da olakšava održavanje WC šolje, već i produžava vek trajanja keramike.

Zašto se u WC šolji pojavljuje beli kamenac

Najčešći uzrok je tvrda voda. Ona sadrži velike količine kalcijuma i magnezijuma koji se vremenom talože na zidovima WC šolje i formiraju tvrd, kamenast sloj.

Što duže stoji, što se duže ne uklanja, to je kamenac deblji i otporniji, zbog čega čak i skupa sredstva za čišćenje često ne daju rezultate.

Limunska kiselina Foto: Shutterstock

Kako limunska kiselina uklanja kamenac

Limunska kiselina reaguje sa krečnim naslagama i razlaže ih u rastvorljive spojeve koji se lako ispiraju vodom. Tokom reakcije može se pojaviti blago šištanje, što je samo znak da sredstvo deluje.

Topla voda dodatno pojačava efekat, jer omogućava kiselini da prodre dublje u sloj nečistoća.

Ovaj trik je najbolje primeniti uveče

Postupak traje svega nekoliko minuta. Uveče se na unutrašnju površinu WC šolje, naročito ispod ivice i na dno, sipa oko 150 do 200 grama limunske kiseline. Nakon toga se prelije toplom, ali ne ključalom vodom, i ostavi da deluje preko noći.

Ujutru je dovoljno samo pustiti vodu. Ako su naslage jače, mogu se lako ukloniti mekanom sunđerom, bez napora i snažnog ribanja.

Jeftin, efikasan i bezbedan način čišćenja

Limunska kiselina ne grebe keramiku i ne ispušta štetna isparenja. Za razliku od sredstava na bazi hlora, ne iritira disajne puteve i bezbedna je za kanalizaciju.

Čišćenje WC šolje Foto: Hanna Kuprevich / Alamy / Alamy / Profimedia

Osim kamenca, uklanja i neprijatne mirise, ostavljajući WC šolju čistom i svežom. Jedina napomena je da se ne koristi na akrilnim i plastičnim površinama.

Jedno čišćenje limunskom kiselinom košta u proseku mnogo manje od komercijalnih sredstava za čišćenje, jer se 100 grama limunske kiseline u prahu može nabaviti po ceni od 130 dinara. Uz redovnu primenu, kamenac se uopšte ne nakuplja, pa WC šolja dugo ostaje čista.

Ovaj trik je posebno koristan u područjima sa tvrdom vodom, gde je održavanje kupatila pravi izazov.

(Kurir.rs/ Blic žena)

