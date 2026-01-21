Slušaj vest

Mek, mirisan i savršeno sladak - banana hlebje više od običnog doručka ili užine. Nastao iz želje da se iskoriste prezrele banane, ovaj kolač je postao omiljen širom sveta, jer spaja jednostavnost pripreme sa neverovatnim ukusom. Bilo da ga jedete topao uz šolju kafe ili hladan kao brzu užinu, banana hleb je klasik koji uvek iznova oduševi, a recept je vrlo jednostavan.

Sastojci za banana hleb: 3 zrele banane, oko 400 g

trećina šolje otopljenog putera

1 jaje

1 kašičica praška za pecivo

1 kašičica vanile

pola šolje šećera

prstohvat soli

pola kašičice sode bikarbone

1 šolja brašna

pola šolje oraha ili čokolade

Iskoristite zrele banane za divan kolač Foto: Profimedia

Priprema banana hleba:

Zagrejte odmah rernu na 180 stepeni i nauljite kalup za hleb. Zgnječite banane u velikoj posudi dok ne postanu glatke. Dodajte otopljeni puter i dobro promešajte, potom ubacite jaja, vanilu i šećer. Sve sjedinite. U drugoj posudi, pomešajte brašno, prašak za pecivo, sodu bikarbonu i so.

Postepeno dodajte suve sastojke u mokre, mešajući lagano dok se sve ne sjedini. Pazite da ne premešate previše. Ako želite, dodajte orahe ili čokoladne komadiće. Sipajte smesu u pripremljeni kalup i poravnajte površinu. Pecite u zagrejanoj rerni 60 minuta, ili dok čačkalica ne izađe čista kada je ubodete u sredinu hleba. Izvadite iz rerne i ostavite da se hladi u kalupu 10 minuta, a zatim prebacite na rešetku da se potpuno ohladi.

Pogledajte video: Recept za brzinski kolač od ovsa i banana