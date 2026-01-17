Pamuk pogača kojoj niko neće odoleti: Vazdušasta, mekana i neverovatno ukusna
Pamuk pogača je pravo otkriće za sve ljubitelje domaćih peciva. Mekana, vazdušasta i blago slatka, ova pogača oduševiće vas svojom teksturom i neverovatno jednostavnom pripremom.
Idealna je za doručak, uz čaj ili kafu, ali i kao pecivo uz čorbe ili variva.
Tajna leži u mekom i pomalo lepljivom testu, koje nakon sat vremena odmora postaje nežno i vazdušasto, spremno da iz rerne izađe kao prava mala raskoš.
Sastojci:
300 ml mleka
100 g maslaca
1 kašika šećera
1 kašika soli
kesica suvog kvasca
1 kašičica praška za pecivo
2 jaja
3 kašike ulja
oko 800 g mekog brašna
Priprema:
Odvojite žumance od belanca i prelijte ga sa kašikom mleka. Ostatak mleka zagrejte, a maslac otopite. Žumance sa mlekom ostavite sa strane.
U toplo mleko dodajte suhi kvasac i šećer, promešajte. Dodajte dve pune šake brašna, žumance i belanca, otopljen maslac, so i prašak za pecivo. Sjedinite varjačom, pa postepeno dodajte ostatak brašna. Na kraju, kada se testo dovoljno formira, umesite ga rukom, treba da bude mekano i blago lepljivo.
Prelijte testo sa pola količine ulja, okrenite ga i preklopite ivice ka sredini. Pokrijte krpom i ostavite na toplom mestu sat vremena da naraste.
Nadošlo testo premesite na radnoj površini koju ste posuli brašnom. Oblikujte ga u krug, pritisnite rukama da se poravna i stavite u pleh obložen pek papirom. Možete se i pograti sa njenim oblikom i dekoracijom pre pečenja.
Pokrijte krpom i ostavite 30 minuta da odmori. Uključite rernu da se zagreje na 200 stepeni. Umutite preostalo žumance sa kašikom mleka i premažite celu pogaču. Po želji pospite semenkama.
Pecite oko 25 minuta za zlatnu i hrskavu koricu, ili kraće ako želite mekšu, svetliju varijantu.
(Kurir.rs/Informer)
VIDEO: Najlepši ukrasi na pogači