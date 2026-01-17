Slušaj vest

Pamuk pogača je pravo otkriće za sve ljubitelje domaćih peciva. Mekana, vazdušasta i blago slatka, ova pogača oduševiće vas svojom teksturom i neverovatno jednostavnom pripremom.

Idealna je za doručak, uz čaj ili kafu, ali i kao pecivo uz čorbe ili variva.

Tajna leži u mekom i pomalo lepljivom testu, koje nakon sat vremena odmora postaje nežno i vazdušasto, spremno da iz rerne izađe kao prava mala raskoš.

Sastojci:

300 ml mleka

100 g maslaca

1 kašika šećera

1 kašika soli

kesica suvog kvasca

1 kašičica praška za pecivo

2 jaja

3 kašike ulja

oko 800 g mekog brašna

Pamuk pogača Foto: Shutterstock

Priprema:

Odvojite žumance od belanca i prelijte ga sa kašikom mleka. Ostatak mleka zagrejte, a maslac otopite. Žumance sa mlekom ostavite sa strane.

U toplo mleko dodajte suhi kvasac i šećer, promešajte. Dodajte dve pune šake brašna, žumance i belanca, otopljen maslac, so i prašak za pecivo. Sjedinite varjačom, pa postepeno dodajte ostatak brašna. Na kraju, kada se testo dovoljno formira, umesite ga rukom, treba da bude mekano i blago lepljivo.

Prelijte testo sa pola količine ulja, okrenite ga i preklopite ivice ka sredini. Pokrijte krpom i ostavite na toplom mestu sat vremena da naraste.

Nadošlo testo premesite na radnoj površini koju ste posuli brašnom. Oblikujte ga u krug, pritisnite rukama da se poravna i stavite u pleh obložen pek papirom. Možete se i pograti sa njenim oblikom i dekoracijom pre pečenja.

Pokrijte krpom i ostavite 30 minuta da odmori. Uključite rernu da se zagreje na 200 stepeni. Umutite preostalo žumance sa kašikom mleka i premažite celu pogaču. Po želji pospite semenkama.

Pecite oko 25 minuta za zlatnu i hrskavu koricu, ili kraće ako želite mekšu, svetliju varijantu.

(Kurir.rs/Informer)

