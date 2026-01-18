Slušaj vest

Francuska modna kuća Hermès navodno ide korak dalje u kontroli toga ko uopšte može da kupi njihovu najpoželjniju torbu - Birkin. Prema istraživanju francuske modne publikacije Glitz, zaposleni navodno guglaju adrese potencijalnih kupaca kako bi proverili da li žive na "dovoljno prestižnoj" lokaciji. Uz to, navodno detaljno pregledaju i društvene mreže kupaca, piše Daily Mail.

Istraga tvrdi i da Hermès prati šta se dešava nakon kupovine: ako zaposleni primete da je neko ponudio torbu na preprodaju putem društvenih mreža, navodno se na "crnu listu" stavlja i kupac i prodavac koji je odradio prodaju. Novinar Lui Pisano sažeo je to na X-u tvrdnjom da Hermès navodno "prati" klijente, te da preprodaja može da znači trenutni "ban".

Uslovi za kupovinu torbe

To se nadovezuje na već poznatu priču da do Birkin torbe nije lako doći čak ni ako imate novca. Godinama se govori da kupac prvo mora da izgradi "odnos" s prodajnim savetnikom i da ima istoriju kupovanja kod brenda pje nego mu se uopšte ponudi Birkin (ili Kelly).

Cena Birkin torbe obično se kreće od oko 10.000 funti, a prema navodima insajdera za The Wall Street Journal, kupci često pre toga potroše oko 10.000 dolara na druge proizvode (šalove, cipele, odeću) da bi dobili priliku za osnovni model. Za retke i limitirane serije spominju se čak iznosi i do 200.000 dolara potrošnje na druge artikle. Čak i kad dobiju "ponudu", kupcu se navodno često pokaže samo jedan model - bez biranja boje ili detalja.

Novinar je preneo i izjavu jednog prodajnog savetnika za Glitz: "Svaki novi klijent automatski je osumnjičeni." U tekstu se navodi i da prodavci navodno "procenjuju" kupce - od ponašanja i odeće do detalja poput satova (spominju se Audemars Piguet i Richard Mille kao "signal", dok se upadljivi Rolex navodno gleda s više sumnje).

Tužba zbog načina prodaje

Zbog ovakvog, selektivnog procesa, dvoje klijenata iz Kalifornije, Tina Kavaleri i Mark Glinoga, podneli su u martu 2025. grupnu tužbu protiv Hermèsa. Tvrdili su da ih primoravaju da kupuju skupe "sporedne" proizvode kako bi dobili šansu da kupe Birkin, te su brend optužili za nepoštene poslovne prakse i antimonopolsko ponašanje. Hermès je u sudskom dokumentu tvrdio da ne traži kupovinu drugih proizvoda kao uslov, a slučaj je u septembru 2025. odbačen.

Original Birkin torba Foto: Michel Euler/AP

Kako je Birkin nastao i zašto je postao opsesija

Birkin torba nastala je nakon "srećnog susreta" 1983. godine na letu, kada se Džejn Birkin požalila tadašnjem šefu Hermèsa Žan-Luiju Damasu da ne može da pronađe torbu idealne veličine. Navodno su tada zajedno skicirali dizajn. Svaki komad se izrađuje ručno, a torba je s vremenom postala ultimativni statusni simbol.

Zanimljivo, Birkin nije oduvek bio ovako nedostupan - početkom 90-ih prodavao se normalno, "s police". Promena se, prema nekim procenama, pojačala nakon finansijske krize 2008/2009, kad su retke verzije krenule da dostižu ogromne iznose i krenula je "histerija" oko limitiranih izdanja.

Aukcije i astronomske cene

Cene na aukcijama dodatno hrane mit. Originalna torba Džejn Birkin prodata je u julu 2025. u pariskom Sotheby’su za 10,1 milion dolara. Najskuplji modeli poput Himalaya Birkin, Diamond Birkin i drugih redovno se prodaju za desetine ili stotine hiljada dolara, u zavisnosti od retkosti i materijala.

