Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici 20. januara obeležavaju Jovanjdan. Mnogi ga praznuju i kao krsnu slavu. Domaćice pripremaju žito i slavski kolač kako bi se sa svojim voljenima okupili oko slavske trepeze.

Slavsko život se priprema dan ranije, a mi vam donosimi jednostavan način kako da to uradite kod kuće.

Foto: Pawparazzi / Alamy / Profimedia

Najpre se bira kvalitetna, svetla pšenica koja se temeljno očisti, potopi preko noći i sutradan skuva dok ne omekša. Nakon ceđenja, važno je da se ne ispira kako bi zadržala prirodnu sočnost. Još topla pšenica se melje, ali ne previše sitno, kako bi žito imalo bogatu teksturu.

U samlevenu masu dodaju se šećer, mleveni orasi i vanila, a sve se najbolje sjedini ručnim mešanjem, što daje pun ukus i dobru gustinu. Na kraju se žito jednostavno ukrasi orasima, često u obliku krsta, čime se zaokružuje jelo koje simbolizuje trud, poštovanje i slavsku tradiciju.

(Kurir.rs/Informer)