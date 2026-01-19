Slušaj vest

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici 20. januara obeležavaju Jovanjdan. Mnogi ga praznuju i kao krsnu slavu. Domaćice pripremaju žito i slavski kolač  kako bi se sa svojim voljenima okupili oko slavske trepeze.

Slavsko život se priprema dan ranije, a mi vam donosimi jednostavan način kako da to uradite kod kuće.

žito, slava, slavski kolač
Foto: Pawparazzi / Alamy / Profimedia

Najpre se bira kvalitetna, svetla pšenica koja se temeljno očisti, potopi preko noći i sutradan skuva dok ne omekša. Nakon ceđenja, važno je da se ne ispira kako bi zadržala prirodnu sočnost. Još topla pšenica se melje, ali ne previše sitno, kako bi žito imalo bogatu teksturu. 

U samlevenu masu dodaju se šećer, mleveni orasi i vanila, a sve se najbolje sjedini ručnim mešanjem, što daje pun ukus i dobru gustinu. Na kraju se žito jednostavno ukrasi orasima, često u obliku krsta, čime se zaokružuje jelo koje simbolizuje trud, poštovanje i slavsku tradiciju.

(Kurir.rs/Informer)

Ne propustiteŽenaOvako se pravilno čestita slava: Samo mali broj ljudi zna koje reči donosi sreću i blagostanje
Domaćin drži slavski kolač i čašu vina
ŽenaKoliko dugo riba sme da stoji posle posne slave: Nije isto da li je pržena ili pečena
oslić
Žena10 bakinih posnih recepata za praznike: Uz malo novca oduševićete vaše goste, meso im neće pasti na pamet
baka sprema ručak
ŽivotDa li se slavski kolač reže u crkvi ili kod kuće? Otac Predrag Popović otkriva gde greši većina domaćina
Muškarac i žena okreću slavski kolač

Kada se slavi slava u kafani vlasnici rade neverovatnu stvar sa ikonama  Izvor: kurir televizija