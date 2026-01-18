Slušaj vest

Nije ni slutila da će joj se život potpuno preokrenuti i da će iz aviona preseliti pravo u ulogu amaterske detektivke nakon što je postala žrtva Adele Reni, žene koja je danas poznata kao najozloglašeniji „catfish“ u istoriji Škotske.

Abi (35) iz Kilmarkoka boravila je kod kuće dok je obilazila dedu u bolnici, nakon što je doživeo moždani udar, kada joj je zazvonio telefon. Stigla je poruka od osobe koja se predstavila kao „dr Dejvid Grejem“, navodno lekar njenog dede.

„Bio je stvarno zgodan, dobra frizura, lepo građen, delovao je profesionalno“, prisetila se Abi u novom BBC dokumentarcu The Beauty Queen and the Catfish.

Profil je izgledao potpuno uverljivo: fotografije sa stetoskopima, objave o poslu, slike njegove „nećake“. Ništa nije odavalo da se iza savršene fasade krije žena i to osuđivana seksualna prestupnica.

Abi tada još nije znala da „dr Dejvid Grejem“ uopšte ne postoji.

Internet prevara/ilustracija Foto: Shutterstock

Prvi znak za uzbunu: humanitarni bal koji ne postoji

Abi, koja je često objavljivala plesne snimke na društvenim mrežama, počela je da sumnja kada ju je „doktor“ pozvao da nastupi na humanitarnom balu za medicinske radnike. Pristala je i čak objavila vest na mrežama ali ubrzo je dobila poruku od nepoznate osobe:

„Nemoj da veruješ dr Dejvidu.“ Tada se uključio njen instinkt.

Abi je pozvala mesto gde je bal navodno trebalo da se održi. Događaj nikada nije postojao. Ni njegovo ime.

Tajna grupa „007“ i mreža lažnih profila

Rešena da otkrije istinu, Abi je kontaktirala druge žene i osnovala Fejsbuk grupu pod nazivom „007“, gde su delile svoja iskustva.

„Primetila sam da uvek isti ljudi komentarišu njegove objave. Počela sam da se pitam da li su oni uopšte stvarni?“

Krenule su sa obrnutom pretragom fotografija.

„Otkrile smo da su slike ukradene sa Instagrama. Postojala je čitava mreža profila koji su ‘potvrđivali’ da je Dejvid stvarna osoba.“

Abi priznaje da je bila opsednuta:

„Nisam spavala. Noći sam provodila sa telefonom i laptopom. Vreme je letelo bilo je pet, šest ujutru pre nego što bih na kratko zaspala.“

Šokantno otkriće: „Dejvid“ je zapravo medicinska sestra

Prelomni trenutak dogodio se kada je jedna žena rekla da je tokom video-poziva „Dejvid“ dao telefon prijateljici po imenu Adele.

Abi je počela da kopa.

„Nisam znala ko je Adele, ali bila je devojka iz Kilmarkoka, mojih godina.“

Kada je na Fejsbuku pronašla njenu sliku, preplavio ju je osećaj mučnine.

„Prepoznala sam je. Bila je medicinska sestra na odeljenju mog dede. Viđala sam je pored njegovog kreveta.“

„Bilo je jezivo.“

Ukradeni identitet manekena

Fotografije „dr Dejvida Grejema“ zapravo su pripadale manekenu Krejgu Danu, koji je ostao zatečen kada je saznao da se njegov lik koristi u prevari.

„Policija me je pozvala i rekla da sam uključen u slučaj. Nikad nisam čuo za Adele Reni“, rekao je ranije za The Sun.

„Koristila je moje slike da navede žene da joj šalju intimne fotografije. Mora da je to bilo strašno iskustvo. Nijedna normalna osoba ne bi radila tako nešto.“

Policija: „Catfishing nije krivično delo“

Iako je bolnica obaveštena, policija je Abiji rekla da lažno predstavljanje na internetu nije krivično delo, osim ako ne uključuje pretnje, iznudu ili finansijsku korist.

Besna i razočarana, Abi je javno upozorila druge žene na Fejsbuku. Ubrzo su se javile desetine žrtava.

„Pomislila sam: ‘Ovo je mnogo veće nego što sam mislila.’“

Žrtve tokom 15 godina

Dokumentarac je razgovarao sa šest žena koje su bile meta Adele Reni tokom 15 godina, uključujući Samantu, Lili, Kloi, Kirsti i „Šarlot“, koja je želela da ostane anonimna. Sve su verovale da se dopisuju sa šarmantnim doktorom.

Sve su bile prevarene.

KRONOLOGIJA ZLOČINA ADELE RENI

Najopasniji „catfish“ u Škotskoj

Do 100 žena veruje se da je bilo pogođeno njenim delovanjem

Neke su bile ucenjivane intimnim fotografijama

Pre 2017.

Koristi lažne identitete:

Dr Dejvid Grejem, Dejvid Krola, Dejvi, Marko, Metju Manćini

2017. prva presuda

Osuđena za uhodjenje, uznemiravanje i seksualna krivična dela

22 meseca zatvora

Upisana u Registar seksualnih prestupnika

2019. druga kazna

Ponovo koristi lažne muške identitete

Tri godine zatvora

2023–2024. treća velika presuda

Lažni farmaceut na Tinderu

Policija pronašla dokaze u njenoj kući

28 meseci zatvora (septembar 2024.)

Zabrana kontakta i nadzor

Januar 2025. – ponovo uhapšena

Puštena 13. januara

Nakon 10 dana krši zabranu kontakta

100 dana zatvora

(Kurir.rs/TheSun)