Slušaj vest

Bogojavljenje spada među 15 najvećih hrišćanskih praznika i obeležava dan kada je Jovan Krstitelj u reci Jordan krstio Isusa Hrista. Prema Bibliji, Isus je kršten tri puta, uranjanjem u vodu, a odmah nakon toga otvorilo se nebo i začuo se glas Boga Oca koji je objavio: “Ovo je moj sin”. Na ramena Isusa sleteo je Sveti Duh u obliku goluba, čime je označen početak njegove misije i propovedi.

Kako se slavi Bogojavljenje?

screenshot-6.jpg
Foto: Printscreen

Proslava počinje već veče pred praznik. Od trenutka kada se smrkne, vernici se pozdravljaju sa „Bog se javi“, a otpozdravljaju sa „Vaistinu se javi“. Narodno verovanje kaže da se u gluvo doba noći otvara nebo, a sve vode sveta prestaju da teku. Onaj ko se tada nađe napolju i vidi čudo, može da od Boga zatraži ispunjenje jedne želje.

Devojački običaji pune mašte

Postoji nekoliko zanimljivih devojačkih običaja:

  • Ogledalce pod jastuk – devojke koje pred spavanje stave ogledalce, navodno sanjaju muškarca za kog će se udati.
  • Loptice od testa – devojke prave četiri loptice od testa, u tri stavljaju papirić sa imenom svoje simpatije, a četvrtu ostavljaju praznu. Loptice se stavljaju u ključalu vodu. Ona koja prva ispliva označava pravu ljubav. Ako ispliva prazna loptica, znači da prava ljubav još nije pronađena.

Vreme na Bogojavljenje otkriva šta nas čeka

profimedia0462065109.jpg
Foto: Profimedia

Veruje se i da vreme na Bogojavljenje predskazuje tok cele godine:

  • Ako pada sneg i hladno je, očekuje se rodna godina.
  • Ako je vreme vedro i sunčano – godina će biti sušna.
  • Ako dan bude naročito kišovit, predstoje poplave.
Ne propustiteDruštvoZašto se po verovanju do Bogojavljenja ne treba da izlazi noću: Ljudi bez sećanja, senke na sred puta... Počeli nekršteni dani!
Mauzolej
DruštvoBog se javi! Danas je Bogojavljenje! Običaji kažu da počinju dani pogodni za venčanje: Zapamtite san koji ste usnuli, a jedno danas obavezno uradite!
Bogojavljenje
ZanimljivostiNa ovom mestu su se prvi put sreli Sveti Jovan i Isus: Ovo je strogo zabranjeno, a reči koju su tada upućene Bogorodici i danas odjekuju
jovan Krstitelj.jpg
ZanimljivostiKrstio Isusa, a onda su mu odrubili glavu: Nisu je sahranili s telom jer su se plašili jedne stvari, a njegova ruka se nalazi u ovom srpskom manastiru
Srpski narod je Svetom Jovanu Krstitelju posvetio više crkava

 Video: Voditelj Stefan Popović plivao za Časni krst

Voditelj Stefan Popović plivao za Časni krst Izvor: Društvene mreže