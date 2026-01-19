Slušaj vest

Bogojavljenje spada među 15 najvećih hrišćanskih praznika i obeležava dan kada je Jovan Krstitelj u reci Jordan krstio Isusa Hrista. Prema Bibliji, Isus je kršten tri puta, uranjanjem u vodu, a odmah nakon toga otvorilo se nebo i začuo se glas Boga Oca koji je objavio: “Ovo je moj sin”. Na ramena Isusa sleteo je Sveti Duh u obliku goluba, čime je označen početak njegove misije i propovedi.

Kako se slavi Bogojavljenje?

Foto: Printscreen

Proslava počinje već veče pred praznik. Od trenutka kada se smrkne, vernici se pozdravljaju sa „Bog se javi“, a otpozdravljaju sa „Vaistinu se javi“. Narodno verovanje kaže da se u gluvo doba noći otvara nebo, a sve vode sveta prestaju da teku. Onaj ko se tada nađe napolju i vidi čudo, može da od Boga zatraži ispunjenje jedne želje.

Devojački običaji pune mašte

Postoji nekoliko zanimljivih devojačkih običaja:

Ogledalce pod jastuk – devojke koje pred spavanje stave ogledalce, navodno sanjaju muškarca za kog će se udati.

– devojke koje pred spavanje stave ogledalce, navodno sanjaju muškarca za kog će se udati. Loptice od testa – devojke prave četiri loptice od testa, u tri stavljaju papirić sa imenom svoje simpatije, a četvrtu ostavljaju praznu. Loptice se stavljaju u ključalu vodu. Ona koja prva ispliva označava pravu ljubav. Ako ispliva prazna loptica, znači da prava ljubav još nije pronađena. Vreme na Bogojavljenje otkriva šta nas čeka

Foto: Profimedia

Veruje se i da vreme na Bogojavljenje predskazuje tok cele godine:

Ako pada sneg i hladno je, očekuje se rodna godina.

očekuje se rodna godina. Ako je vreme vedro i sunčano – godina će biti sušna.

– godina će biti sušna. Ako dan bude naročito kišovit, predstoje poplave.

