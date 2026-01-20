Slušaj vest

Ljubitelji dugih noktiju konačno mogu da odahnu – stigla je specijalna „Tippy Type“ tastatura, koja omogućava bezbedno kucanje bez grešaka i oštećenja manikira.

Na društvenim mrežama, TikToku i Instagramu, proizvod je izazvao pravu euforiju – video brenda prikupio je više od 15 miliona pregleda, a korisnici ne prestaju da hvale praktičnost i udobnost.

Foto: Katsiaryna Prymak / Alamy / Profimedia

Osnivačica brenda, Sara Jang Vang, ističe da je cilj bio da svima omogući samopouzdano izražavanje kroz nokte, bez kompromisa u produktivnosti. Tastatura dolazi sa tvrdom futrolom za transport, lako se postavlja na MacBook tastature, a dostupna je u crnoj, beloj i roze boji. Verzije za Lenovo, HP i Dell stižu uskoro.

„Tippy Type“ je praktično rešenje za sve koji žele da oduše svojim dugim noktima i pritom kucaju precizno i udobno, bez straha od grešaka ili oštećenja manikira.

Trenutna cena tastature je 45 dolara, a naručuje se direktno preko zvaničnog sajta brenda, piše Allure.com.

