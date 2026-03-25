Doživotni jugoslovenski predsednik Josip Broz Tito na političkoj sceni uživao je veliki ugled, ali njegov privatni život bio burniji i komplikovaniji od najboljeg filma - za mnoge romanse se nikada nije saznalo, baš kao što ni on većinu svojih naslednika nije ni upoznao.

Samo četiri žene bile su priznate kao Titove zvanične žene: Pelagija Belousova, Herta Hes, Davorjanka Paunović i Jovanka Budisavljević.

Prvu suprugu, Pelagiju Bjelousovu, Tito je upoznao u SSSR-u kad je imao 24 godine. Venčali su se u Omsku i došli u Jugoslaviju. Dobili su sina Žarka. Kad je Tito završio u zatvoru, nakon Bombaškog procesa, Pelagiju su 1928. komunisti prebacili u Moskvu.

Tokom veze sa Hertom Has, Tito je imao ljubavnicu Davorjanku Paunović, s partizanskim imenom Zdenka, koja je bila kurirka i Titova sekretarica. Poznata je fotografija na Sutjesci, gde ranjeni Tito diktira, a Zdenka drži pisaću mašinu na kolenima. Zdenka je umrla 1946, a Tito je odlučio da je pokopa u dvorištu vile na Dedinju.

Davorjanka-Zdenka Paunović, lični kurir vrhovnog komandanta, po mišljenju mnogih bila je najveća Titova ljubav, s kojom je zajedno dočekao kraj rata. U Foči mu je 1942. rodila sina kojem je dala ime Slaviša, a poverila ga je na čuvanje jednoj hraniteljskoj porodici.

Umrla je 1946, po zvaničnoj verziji od posledica tuberkuloze koju je zaradila još u ratu, a nezvanično se raspredaju razne intrige, navodno se nije dopadala njegovim drugovima iz partije. Na Titovo insistiranje, sahranjena je u dvorištu predsedničke rezidencije na Dedinju kako bi mogao stalno da joj odlazi na grob i da mu bude blizu. Njihov sin Slaviša koji nosi majčino prezime Paunović, navodno i danas živi i radi u Srbiji.

Posle Davorjankine smrti, Tito dugo nije bio sa ženom, pa su mu prijatelji namestili opersku pevačicu Zinku Kunc. Umetnici se dopalo da bude maršalova supruga, pa se preselila kod njega, ali ubrzo je shvatila da do venčanja neće doći. Posle jednog gostovanja u Metropoliten operi, jednostavno mu se više nikad nije vratila.

Budući da mu je još jedna veza propala, Tito je postao blizak s trideset dve godine mlađom Srpkinjom Jovankom Budisavljević, saradnicom koja je bila obučavana u Rusiji da se brine o njegovoj bezbednosti i komforu. Iako su se poznavali još od 1945, nisu se simpatisali, ali kada se ljubav rasplamsala, venčali su se 1952. godine i bili u braku do njegove smrti, 4. maja 1980. godine. Jovanka je u to vreme imala čin majora JNA, a Tito ju je zvao Mala Ličanka.

