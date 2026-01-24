Slušaj vest

Pre četiri godine, Suzan Delilović je odlučila da preokrene svoj život za 180 stepeni. Spakovala je sve što je imala u Nemačkoj i preselila se u Split, u potrazi za mirnijim i jednostavnijim životom. Rođena i odrasla u Augsburgu, Suzane je tokom studija isprobala razne poslove – od konobarstva do manekenstva, a zatim je postala nastavnica engleskog jezika.

Iako je po profesiji nastavnica engleskog jezika i likovnog, godinama je zbog poslovnih obaveza zanemarivala svoju kreativnost. Dolazak u Split, uz podršku supruga, bio je prekretnica – dala je otkaz i ponovo uzela četkicu u ruke. Promena nije bila laka niti finansijski stabilna, ali je donela ono što je dugo tražila – osećaj ispunjenosti.

Povratak umetnosti uz podršku supruga

Suzane objašnjava da je odluka o preseljenju u Split delimično povezana sa njenom porodičnom istorijom. Njeni roditelji, koji su se doselili u Nemačku iz Hrvatske, ciljali su na bolji život. Međutim, zapadnjački način života, usmeren na stalnu trku između zarade i trošenja, nikada nije bio njen put.

- Kako je moja baka živela u Splitu, često sam letovala ovde i sanjala da ću jednog dana živeti u gradu. Volim prirodu, grad i način života. Nakon bakine smrti, nasledila sam stan u Splitu i život se nekako slegao - kaže Suzane.

Dolazak u Split nije odmah značio povratak umetnosti. Godinama predaje engleski jezik, uglavnom onlajn, a svoju kreativnost je pronašla tek kroz renoviranje stana, koji su ona i njen muž potpuno sami uredili.

- Pet godina nakon diplomiranja nisam uzela četkicu u ruke. Nisam bila sigurna da li ću uopšte moći i da li će moj rad biti zanimljiv ljudima. Muž me je stalno ohrabrivao i tako sam ponovo počela da slikam - jer me to ispunjava. Na kraju sam inspiraciju pronašla na društvenim mrežama - kaže Suzan.

Uspeh na društvenim mrežama

Prva objavljena slika naišla je na veliko oduševljenje, a interesovanje je ubrzo preraslo u redovne porudžbine. Suzan sada ima pune termine do avgusta, a rad po narudžbini je raznovrstan: crta kućne ljubimce, portrete, pejzaže i gradove.

- Najtraženija je bila Frida Kalo, za kojom su ljudi bukvalno poludeli. Najbrže završavam portrete - obično za dva dana. Sloboda izražavanja mi je veoma važna, ali sam shvatila da mi porudžbine omogućavaju da slikam kako ja želim - objašnjava Suzan.

Dešavalo se da sliku proda u roku od nekoliko sati nakon što je objavljena na društvenim mrežama, pa često u stanu nije ostajala nijedna njena slika. Upravo zato je odlučila da naslika Stobreč, okači je na zid i odlučno je zadrži za sebe, bez objavljivanja na internetu.

