Kikiriki kuglice su brzi sitni kolači bez pečenja, gotove za 15 minuta. Kremaste, mirisne i idealne za slavu i praznike.
Recept
Slatke kikiriki kuglice za Svetog Jovana: Prave se za 15 minuta, bez pečenja
Slušaj vest
Ako vam trebaju mrsni sitni kolači koji se prave brzo, bez miksera i bez pečenja, ove kikirikikuglice su pun pogodak. Mekane su, lepo se oblikuju, mogu da stoje nekoliko dana i super su za slavsku trpezu, jer izgledaju uredno i bogato.
Sastojci:
- 300 g mlevenog keksa
- 150 g mlevenog kikirikija (ili lešnika)
- 120 g šećera u prahu
- 150 ml mleka
- 80 g putera
- 1 vanilin šećer
- mleveni kikiriki / kokos / kakao (uvaljati ih kako želite)
Kikiriki kuglice Foto: Anneke Doorenbosch / Alamy / Profimedia
Priprema:
Otopi puter u mleku (da bude mlako, ne vruće). U većoj činiji pomešaj mleveni keks, kikiriki, šećer u prahu i vanilin šećer. Dodaj mlako mleko sa puterom i umesi rukom ili kašikom dok ne dobiješ kompaktnu masu. Oblikuj male kuglice (veličine oraha). Uvaljaj u mleveni kikiriki, kokos ili kakao. Ostavi u frižider 30-60 minuta da se lepo stegnu.
(Kurir.rs/Informer)
Pogledajte video: Recept za tiramisu kuglice
Reaguj
Komentariši