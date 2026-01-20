Slušaj vest

Ako vam trebaju mrsni sitni kolači koji se prave brzo, bez miksera i bez pečenja, ove kikirikikuglice su pun pogodak. Mekane su, lepo se oblikuju, mogu da stoje nekoliko dana i super su za slavsku trpezu, jer izgledaju uredno i bogato.

Sastojci:

  • 300 g mlevenog keksa
  • 150 g mlevenog kikirikija (ili lešnika)
  • 120 g šećera u prahu
  • 150 ml mleka
  • 80 g putera
  • 1 vanilin šećer
  • mleveni kikiriki / kokos / kakao (uvaljati ih kako želite)
kuglice sa tunjevinom
Kikiriki kuglice Foto: Anneke Doorenbosch / Alamy / Profimedia

Priprema:

Otopi puter u mleku (da bude mlako, ne vruće). U većoj činiji pomešaj mleveni keks, kikiriki, šećer u prahu i vanilin šećer. Dodaj mlako mleko sa puterom i umesi rukom ili kašikom dok ne dobiješ kompaktnu masu. Oblikuj male kuglice (veličine oraha). Uvaljaj u mleveni kikiriki, kokos ili kakao. Ostavi u frižider 30-60 minuta da se lepo stegnu.

(Kurir.rs/Informer)

