Ako vam trebaju mrsni sitni kolači koji se prave brzo, bez miksera i bez pečenja, ove kikiriki kuglice su pun pogodak. Mekane su, lepo se oblikuju, mogu da stoje nekoliko dana i super su za slavsku trpezu, jer izgledaju uredno i bogato.

Priprema:

Otopi puter u mleku (da bude mlako, ne vruće). U većoj činiji pomešaj mleveni keks, kikiriki, šećer u prahu i vanilin šećer. Dodaj mlako mleko sa puterom i umesi rukom ili kašikom dok ne dobiješ kompaktnu masu. Oblikuj male kuglice (veličine oraha). Uvaljaj u mleveni kikiriki, kokos ili kakao. Ostavi u frižider 30-60 minuta da se lepo stegnu.