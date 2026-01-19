Slušaj vest

Na greškama se najbolje uči, a pravljenje savršeno čvrstih i ukusnih pihtija nije izuzetak. Ako želite da se ne tresu u tanjiru i da budu jednako lepe oku koliko i ukusu, morate obratiti pažnju na sitnice. Zaboravite zablude i pogrešne pretpostavke – evo kako da ih pripremite kao pravi majstori.

Foto: Printscreen/Youtube/Aurora recepti

Pihtije, poznate i kao hladetina, aspik ili pitija, nekada su spadale u sirotinjsku hranu. Pravljene su od ostataka mesa koji bi se dimili ili čuvali pod slojem masti, kako bi se očuvali pre pojave zamrzivača. Koristili su se delovi zaklane stoke – svinje, teleta ili junadi: noge, uši, repovi, glava, dimljeni ili sveži. Bez ovih delova, kuvanje pihtija gotovo da nije ni počinjalo.

Šta je obavezno za pihtije

  • 1 - 2 dimljena uveta
  • Pola dimljene ili sveže svinjske/teleće/juneće glave
  • Sveža juneća noga ili barem parče
  • 1 - 2 juneća repa (dimljeni su bolji, ali mogu biti i sveži)
  • Cela ili polovina dimljene butkice
  • 2 dimljene i 1 - 2 sveže svinjske nožice
  • Glavica belog luka

Opcionalno (za još puniji ukus):

Foto: Printscreen/Youtube/Aurora recepti

  • 300 - 500 g svežeg svinjskog mesa
  • 300 - 500 g dimljenih sušenica
  • Biber, lovor, crni luk, so po ukusu

Priprema

  1. Dimljeno meso ostavite preko noći u vodi, ili ga skuvajte 20–30 minuta pa prospite tu vodu.
  2. Dodajte ostale sastojke, nalijte što više vode i stavite da se kuva. Veći lonac je bolji – pihtije treba da kuvaju dugo, ali nežno, na laganoj vatri.
  3. Skidajte penu sa površine i probajte tečnost na pola kuvanja. Po potrebi dosolite, mada dimljeni proizvodi već imaju so.
  4. Pihtije se kuvaju ceo dan – bar pet sati ako ne koristite ekspres lonac.
  5. Pred kraj kuvanja, kada tečnost postane lepljiva i smanjena na trećinu, sklonite sa vatre, malo prohladite, pa izvadite meso i kosti.

Test čvrstoće

Foto: Printscreen/Youtube/Aurora recepti

 Sipajte nekoliko kašika tečnosti na tacnu i stavite na hladno. Ako se stvrdne, tečnost je spremna. Ako nije, vratite šerpu na vatru, dodajte kosti i kožice, usitnite meso i ponovite test.

Završni koraci

Glavicu belog luka iseckajte i dodajte u meso ili preko pihtija prilikom serviranja. Kožice možete usitniti sa mesom, samleti ili baciti, po želji. Procedite tečnost kroz gušću cediljku i prelijte preko usitnjenog mesa u činije, tanjire ili tepsije. Ostavite na hladnom dok se pihtije potpuno ne stegnu.

