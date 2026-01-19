Slušaj vest

Na Bogojavljenje se u svim crkvama i hramovima obavlja čin osvećenja vode. Vernici u velikom broju prisustvuju ovom obredu i osvećenu vodu nose u svoje domove, gde se bogojavljenska sveta vodica čuva tokom cele godine kao velika svetinja.

Koristi se samo u posebnim prilikama u trenucima bolesti, nevolje ili duhovnih iskušenja.

Međutim, svake godine iznova javlja se isto pitanje, koliko dugo se sveta vodica može čuvati i šta uraditi sa onom od prošle godine kada se donese nova?

Prema crkvenom učenju i narodnom verovanju, sveta vodica,naročito bogojavljenska, može se čuvati neograničeno dugo. Ona ne gubi svoju blagodat, niti se kvari, bez obzira na vreme koje je prošlo.

U mnogim porodicama u Srbiji čuvaju se boce sa bogojavljenskom vodicom stare i po nekoliko decenija. Često se praktikuje da se svake godine, po donošenju nove vodice iz crkve, mala količina doda u već postojeću.

Ipak, dilema ostaje, šta ako se stara vodica ne potroši do sledećeg Bogojavljenja?

Zanimljivo je da o tome ne postoji pisano pravilo u crkvenim knjigama, niti zvanično uputstvo. Ali zato postoji narodno predanje, koje je Crkva vremenom prihvatila i koje se smatra pravilnim načinom postupanja.

Po tom predanju, ako se bogojavljenska vodica ne iskoristi tokom godine, njen ostatak se, kada stigne nova, prosipa u bunar, reku ili zaliva cveće. Suština je da se sveta vodica vrati prirodi, na mesto gde neće biti izložena gaženju, nepoštovanju ili obesvećenju.

Veliki broj ljudi ovu vodu prospe u sudoperu ili sa sve flašom baci u đubre, što se prema ovom verovanju, smatra veoma lošim postupkom.

