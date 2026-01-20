Slušaj vest

TikTok nam nudi mnogo interesantnih i brzih načina da se zasladimo bez mućenja komplikovanih filova, pečenja kore, rastvaranja želatina i sl, a u poslednje vreme je ubedljivo najpopularniji "japanski čizkejk".

Sve deluje vrlo jednostavno: zabodete nekoliko običnih keksića u grčki jogurt i stavite u frižider. Keks će omekšati i uskoro ćete bez imalo truda dobiti neodoljivo kremast slatkiš po ukusu cele porodice!

Međutim, postoji ipak nekoliko sitnica koje treba da imate u vidu, ako, recimo, ne jedete mlečne proizvode, ne možete da pojedete sve odjednom, pazite na nivo šećera u krvi i sl.

1. Mogu li da koristim nemlečni, biljni jogurt?

Da! Ako iz nekog razloga ne pijete mlečne proizvode, već kupujete, na primer jogurt od soje, slobodno ga upotrebite za ovaj dezert, ali imajte u vidu da će ukus biti drugačiji.

2. Da li je ovaj čizkejk zdrav?

Svakako je laganiji od uobičajenih poslastica, bogatiji proteinima i probioticima, ali keks i dalje sadrži šećer, ako ne koristite neku dijetalnu varijantu ili domaće keksiće bez šećera.

3. Koliko dugo može da stoji ovaj čizkejk?

U dobro zatvorenoj kutiji može da traje do četiri dana.

4. Mogu li da koristim grčki jogurt s nižim procentom masti?

Može, ali imajte na umu da će čizkejk biti nešto ređi i manje kremast. Za najbolju teksturu preporučuje se punomasni grčki jogurt ili bar varijanta sa 8-10% masti.

5. Da li mogu da zasladim dezert bez šećera?

Da. Umesto klasičnog šećera ili zaslađenih keksića, možete koristiti med, javorov sirup ili zaslađivače poput stevije ili eritritola. Količinu prilagodite svom ukusu.

6. Koji keks je najbolji za ovaj recept?

Najbolje se pokazuju klasični pti-ber, plazma ili integralni keks, ali možete koristiti i ovsene, proteinske ili bezglutenske keksiće, u zavisnosti od vaših navika i zdravstvenog stanja.

7. Može li "japanski čizkejk" da se zamrzne?

Može, ali tekstura nakon odmrzavanja može blagi da se promeni zbog jogurta jer mlečne proizvode generalno ne treba zamrzavati baš iz tog razloga. Ako ga zamrzavate, uradite to u hermetički zatvorenoj posudi i ostavite da se polako odmrzne u frižideru.

8. Da li je ovaj dezert pogodan za doručak ili užinu?

Da, posebno ako koristite integralne ili proteinske kekse i ne preterujete sa zaslađivačima. U tom slučaju može biti praktična, zasitna i balansirana opcija za brzi obrok.

9. Mogu li da dodam voće?

Apsolutno. Sveže bobičasto voće, banane ili mango odlično se uklapaju i dodatno osvežavaju ukus, a mogu se dodati između slojeva ili kao dekoracija.

