Unutra sočno, spolja hrskavo: Ako dodate malo ovog pića u smesu za pohovanje dobićete savršenu koricu!
Miris pohovanog mesa ili povrća često nas vraća za porodični sto, tamo gde se jednostavna jela pretvaraju u male praznike. Da bi korica bila savršeno hrskava, a unutrašnjost sočna, kulinarski znalci otkrivaju tajni sastojak koji menja sve.
Naime, alkohol iz piva smanjuje upijanje ulja, što čini jelo manje masnim, a ujedno doprinosi hrskavosti, jer stvara laganu i vazdušastu koricu prilikom pohovanja. Takođe, ovakva smesa bolje prianja uz namirnice, posebno kada je reč o ribi ili povrću, pa se korica neće odvajati tokom pripreme.
Pohovana šnicla
Sastojci:
3 jaja
5 kašika brašna
1 kašika prezli
malo soli
150 ml piva
Priprema:
Umutite jaja, pa im dodajte brašno, prezle, so i pivo. U smesu umočite meso ili povrće koje želite da pohujete i pržite na uobičajen način. Rezultat je savršeno hrskava i manje masna pohovana korica.
(Kurir.rs/Žena)
VIDEO: Kako da ispohujete savršeno hrskavo meso: