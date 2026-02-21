Slušaj vest

Miris pohovanog mesa ili povrća često nas vraća za porodični sto, tamo gde se jednostavna jela pretvaraju u male praznike. Da bi korica bila savršeno hrskava, a unutrašnjost sočna, kulinarski znalci otkrivaju tajni sastojak koji menja sve.

Naime, alkohol iz piva smanjuje upijanje ulja, što čini jelo manje masnim, a ujedno doprinosi hrskavosti, jer stvara laganu i vazdušastu koricu prilikom pohovanja. Takođe, ovakva smesa bolje prianja uz namirnice, posebno kada je reč o ribi ili povrću, pa se korica neće odvajati tokom pripreme.

Pohovanje Foto: Andrey Khokhlov / Alamy / Profimedia

Pohovana šnicla

Sastojci:

3 jaja

5 kašika brašna

1 kašika prezli

malo soli

150 ml piva

Pohovanje Foto: Edwin Remsberg / VWPics / Profimedia

Priprema:

Umutite jaja, pa im dodajte brašno, prezle, so i pivo. U smesu umočite meso ili povrće koje želite da pohujete i pržite na uobičajen način. Rezultat je savršeno hrskava i manje masna pohovana korica.

