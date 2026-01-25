Slušaj vest

Želite da unesete malo zelenila u stan bez komplikacija i previše nege, pilea peperomioides, poznata kao kinesko drvo novca, je savršen izbor. Najlepše je što je ova sobna biljka veoma laka za negu. Nema komplikovanih pravila, posebnih priprema zemlje ili praćenja mesečevih ciklusa.

Jednom nedeljno zalivanje je dovoljno da ostane zdrava i lepa. Idealna je za početnike u svetu sobnog bilja ili za one koji žele biljku koja neće uginuti na prvu.

Šta čini pileu posebnom

Najpre ćete primetiti okrugle, glatke listove koji deluju savršeno simetrično. Taj oblik daje biljci zen osećaj i čini je dekorativnom gde god da je postavite – na policu, sto ili prozorsku dasku. Pilea raste srednjom brzinom, posebno u proleće i leto, i često proizvodi male "bebe" oko matične biljke, tako da jedna saksija lako preraste u više novih biljaka.

Kineski dolar Foto: Dmitry Marchenko / Alamy / Profimedia

Cvetovi nisu njena glavna atrakcija, ali povremeno se pojave sitni, nežni cvetići. Prava lepota ove biljke leži u lišću, a ne u cvetu.

Negovanje za zdrav izgled

Pilea voli dosta indirektnog svetla, direktno sunce može joj oštetiti listove, a premalo svetla izaziva izduživanje stabljika. Ako primetite da se "proteže" ka prozoru, premestite je na svetlije mesto.

Zalivanje je jednostavno: kada se zemlja osuši dva do tri centimetra u dubinu, vreme je za vodu.

Najčešći problem sa žutim listovima ili opadanjem je previše vode. Zimi zalivajte ređe jer biljka tada sporije raste. Temperatura između 18 i 24 stepena je idealna, dok hladnoća, promaja i nagle promene nisu poželjne, piše Informer.

Vlažnost vazduha nije kritična, obični kućni uslovi su dovoljni. Povremeno prebrišite listove vlažnom krpom kako biste uklonili prašinu i omogućili bolju fotosintezu.

Kineski dolar Foto: Yau Ming Low / Alamy / Profimedia

Za zemlju koristite brzorazdrenirajuću mešavinu za sobne biljke, a saksija mora imati rupu na dnu. Tokom proleća i leta jednom mesečno dodajte tečno đubrivo, dok zimi prihrana nije potrebna. Da bi biljka rasla ravnomerno, okrenite je za četvrt kruga jednom nedeljno.

Kada presaditi

Najbolje u proleće, kada pilea počinje intenzivnije da raste. Male biljke koje se pojave oko matične biljke možete pažljivo odvojiti i posaditi u nove saksije – tako dobijate nove biljke koje možete pokloniti.

Pilea je zahvalna, vizuelno umirujuća i jednostavna za negu. A ako uz to donese i simboličnu sreću i prosperitet, niko se neće buniti.

