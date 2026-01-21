Slušaj vest

Mišel Vajli četiri godine nije mogla da razjasni misteriju koja je pratila njenu svadbu - ko je tamnokosi muškarac koji se pojavio na fotografijama iz ceremonije? Niko iz porodice ni prijatelja nije znao identitet čoveka koji se pojavio u hodniku i na grupnim slikama sa mladencima i gostima.

Tokom godina, Mišel je pokušavala da otkrije ko je taj misteriozni gost, ali svaki pokušaj bio je neuspešan. Sve se promenilo kada je odlučila da zatraži pomoć poznatog škotskog jutjubera i televizijskog lica Daze, koji je njen apel podelio na Fejsbuku. Već nakon dva sata, misterija je bila rešena.

Pogrešno venčanje: kako je došlo do zabune

Nepoznati gost je zapravo bio Endru Hilhaus, moler i dekorater iz Južnog Eršira, koji je tog dana greškom otišao na tuđu svadbu.

Endru, 33, trebalo je da prati svog partnera na venčanju prijateljice Mikele. Partner je otišao ranije kako bi pomogao budućoj mladoj, dok je Endru sam krenuo na ceremoniju. Dobio je pogrešne informacije i umesto hotela Great Western, stigao je u hotel Carlton u Prestviku.

"Sećam se da sam stigao pet minuta pre početka, video gajdaša i goste i pomislio: super, pravo mesto", priseća se Endru i dodaje da je ušao u salu, ugledao mladoženju i pomislio da je to Mikaelin izabranik kojeg nikada ranije nije upoznao.

"Činjenica da nisam prepoznao nijednu osobu nije mi delovala čudno", kaže on kroz smeh i dodaje da je kada je muzika krenula i mlada se spustila hodnikom, shvatio je šokantnu istinu.

"O moj Bože, to nije Mikaela! Bio sam na pogrešnom venčanju! Nisam mogao da ustanem i izađem, morao sam da ostanem i pravim se neprimetan narednih dvadeset minuta."

Nakon ceremonije, Endru je brzo napustio salu, pozvao partnera i stigao na "pravu" svadbu.

"Na kraju sam bio gotovo popularniji od mladenaca jer sam svima morao da prepričavam šta se dogodilo", dodaje on.

Povezivanje posle četiri godine

Mišel, 38, koja radi u Nacionalnoj zdravstvenoj službi, konačno je dobila odgovor na pitanje koje ju je mučilo četiri godine.

"Kada sam prvi put videla fotografije, odmah sam pitala: ko je ovaj čovek? Niko nije imao pojma. Delovao je kao duh na našim slikama", priseća se kroz smeh i dodaje da, kada je čula Endruovu priču, nije mogla da prestane da se smeje.

"Toliko je neverovatno i zabavno, nešto što ne viđaš svaki dan. Naš dan je bio savršen, ali ova priča mu daje dodatnu magiju."

Mišel i Endru su se konačno sreli preko Fejsbuka i prisetili se tog dana.

"On je zaista divan momak i sigurno ćemo ostati u kontaktu. Ova priča je donela toliko osmeha i pričaću je godinama. Naš svadbeni dan bio je savršen, a sada imamo i ovu anegdotu koja ga čini još posebnijim."

