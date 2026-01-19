Slušaj vest

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici u utorak, 20. januara, proslavljaju Svetog Jovana, jednu od najrasprostranjenijih krsnih slava u Srbiji. Ovaj svetitelj je poznat ne samo po svojoj veri, već i po izuzetnoj učenosti i uticaju na crkvene reforme.

Život i dela Svetog Jovana Zlatoustog

Sveti Jovan, poznat i kao Zlatousti, isticao se izvanrednim retoričkim sposobnostima i spada u red Sveta tri jerarha. Godine 397. postaje episkop carigradski, ali njegov rad ubrzo izaziva neslaganja sa ministrom dvora cara Arkadija, Evtropijem, kao i sa caricom Evdoksijom. Njegove reforme načina života, kako u crkvenim krugovima, tako i na carskom dvoru, nisu naišle na odobravanje vlasti.

Zbačen sa prestola 402. godine, progonjen je u Kukuz, gde je 407. godine i preminuo. Uprkos progonstvu, Sveti Jovan nastavlja da piše, a među njegovim najpoznatijim radovima su sedamnaest pisama upućenih Olimpjadi. Njegove svete mošti su 1204. godine odneti iz Carigrada u Rim tokom krstaških pohoda. Tamo su počivale sve do 2004. kada su, dogovorom, vraćene u Carigrad, današnji Istanbul.

Običaji i verovanja

Sveti Jovan se smatra jednim od najpismenijih i najučenijih svetitelja, pa se veruje da je na njegov dan poželjno uzeti knjigu i pročitati makar deo. U pojedinim krajevima Srbije postoji običaj da žene tog dana ne uzimaju u ruke igle, konac ili vunicu, kako ne bi ometale blagodat praznika.

