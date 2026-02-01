Slušaj vest

Kada je prozorstalno malo otvoren, hladan vazduh stalno ulazi u stan. Ono što ljudi ne primete je da se vremenom hlade zidovi, pod i nameštaj. Stan tada izgubi "zalihe" toplote, pa čak i kada zatvorite prozor, osećaj hladnoće ostaje dugo, jer se sve mora ponovo zagrejati.

Kratko provetravanje je mnogo efikasnije
Najbolji trik je brzo, jako provetravanje. Otvorite prozore širom na par minuta, napravite promaju i zatim sve zatvorite. Na taj način vazduh se zameni, a zidovi i nameštaj ne stignu da se ohlade. Dobijete svež vazduh bez toga da stan "padne" u temperaturi.

Kada se zidovi ohlade, grejanje mora da radi duže i jače da bi vratilo temperaturu. To je isto kao da grejete stan iz početka, svaki put iznova. Ljudi tada pojačaju termostat, a problem nije u jačini grejanja, nego u načinu provetravanja.

Zimi se često stvara kondenzacija na prozorima i ćoškovima. Pravilno provetravanje pomaže da izbacite vlagu napolje, ali kip-prozor često pravi suprotan efekat jer stalno hladi iste površine. Kratko provetravanje je obično bolja opcija i za svež vazduh i za kontrolu vlage.

Ako želite manji račun i topliji stan, zamenite kip-prozor naviku kratkim, jakim provetravanjem. Stan će biti svež, ali neće izgubiti energiju koju skupo plaćate.

