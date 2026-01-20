Slušaj vest

Legendarni Valentino Garavaniostavio za sobom modnu imperiju, umro je u 93. godini, preneli su list la Repubblica i drugi italijanski mediji. Vest o smrti jednog od najvećih imena svetske mode potvrdila je i njegova fondacija emotivnom objavom na Instagramu.

Iza Valentina ostaje prava modna imperija, ali cipele "Rockstud" su nešto posebno.

Valentino Rockstud cipele Foto: Alpha Press, Alpha Photo / Alamy / Profimedia

Prve cipele "Rockstud" na tržištu su se pojavile 2010. godine i postale pravi hit i od tada popularnost ovog prepoznatljivog modela sa metalnim nitnama ne jenjava i rasprodaje se iz sezone u sezonu.

Model je prvobitno predstavljen u mat i lak verziji, sa srebrnim i zlatnim nitnama, te u različitim printovima, od kojih je jedne godine model sa prugicama duginih boja postao hit i prodavao se kao lud.

Godinama je Valentino beležio rast prodaje ovih cipela.

– Nikad ne razmišljamo samo o jednoj sezoni. Mi želimo da govorimo jezikom stila, a on je bezvremenski. Inspiracija nam je da stvorimo nešto što ćete poželeti da imate do kraja života, zauvek – rekla je davne 2016. za Style.com Marija Gracija Kjuri, jedna od kreativnih direktorki modne kuće Valentino.

Valentino Rockstud cipele Foto: Alpha Press, Alpha Photo / Alamy / Profimedia

Njihov elegantan kroj u špic upotpunjen je tankim kaišićima i otvorenom petom i začinjen nitnama, a upravo zbog toga su bile idealne za večernje, kao i za dnevne kombinacije.

U svojim garderoberima posedovale su ih mnoge poznate dame, blogeri i ostali zaljubljenici u modu. Cena je kada su se pojavile varirala od modela, a u proseku su koštale oko 1.000 dolara. Postoji nekoliko verzija ovih cipela: "Rockstud Ballerina", "Rockstud Pump", "Rockstud Ankle Strap", "Rockstud Double Espadrilles", "Rockstud Flat Sandal"… Najpopularnije su "Rockstud Ankle Strap", a ovi luksuzni modeli cipela se prave isključivo u Italiji.

Valentino Rockstud cipele Foto: Alpha Press, Alpha Photo / Alamy / Profimedia

Baš zbog neverovatne popularnosti koje su postigle, ali i zbog mnogima nedostižne cene, pojavio se i veliki broj replika zadovoljavajućeg, ali i katastrofalnog kvaliteta. Mi smo u Beogradu pre nekoliko godina naleteli i na jednu ne tako vernu kopiju koja košta svega 950 dinara!

Ponosno su ih nosile ikone stila Olivija Palermo, Aleksa Čang, Dženifer Lopez…

Valentino Rockstud cipele ponovo osvajaju svet mode

Valentino Rockstud cipele Foto: Alpha Press, Alpha Photo / Alamy / Profimedia

Nakon što su obeležile čitavu jednu deceniju, kultne Valentino Rockstud cipele vraćaju se na velika vrata u osveženom izdanju. Italijanska modna kuća predstavila je novu verziju ovog modela u pre-fall kolekciji za 2026. godinu, a ljubitelji mode već su oduševljeni. Da li će ove cipele ponovo postati simbol stila i elegancije?

Šta je novo u dizajnu

Nova verzija Rockstud cipela donosi elegantniji i moderniji izgled. Kreativni direktor Valentino kuće, Alesandro Mikele, odlučio je da ih prilagodi savremenim trendovima – sada imaju ravniji vrh, svedenije linije i naglašen metalni sjaj. Dostupne su kao klasične salonke i zavodljive sandale, a deluju luksuznije nego ikad.

(Kurir.rs/ Blic žena)

