Prema narodnom i crkvenom predanju, upravo danas, na Jovanjdan, ova molitva se čita tri puta, u tišini i sa čistom namerom, jer se veruje da tada najjače dopire do Boga i sveca.

Sveti Jovan Krstitelj jedan je od najpoštovanijih svetitelja u hrišćanstvu – prorok, krstitelj Isusa Hrista i glas koji je najavio dolazak Spasitelja. U srpskom narodu Jovanjdan ima posebno mesto, jer se veruje da je ovo dan istine, pokajanja i duhovnog preobražaja.

Na ovaj praznik ne mole se samo reči – moli se srcem. Zato se, prema običaju, ova molitva izgovara polako, smireno i tri puta, kako bi se čovek obratio Bogu na pravi način, kroz pokajanje, zahvalnost i iskrenu želju za dobrom.

Zašto se molitva Svetom Jovanu Krstitelju izgovara baš tri puta?
Broj tri u hrišćanstvu simbolizuje Svetu Trojicu – Oca, Sina i Svetoga Duha. Izgovaranjem molitve tri puta, vernik potvrđuje svoju veru, jača duhovnu sabranost i pokazuje istrajnost u molbi.

Veruje se da je ova molitva posebno snažna:

- za unutrašnji mir i smirenje

- za ispravne odluke i istinu

- za zdravlje i zaštitu porodice

- za pokajanje i novi početak

Sveti Jovan Krstitelj
Kako se pravilno izgovara molitva na Jovanjdan
Pre nego što počnete:

- stanite ili sedite mirno
- zapalite sveću ako imate mogućnost
- prekrstite se i u tišini izgovorite molitvu
- ne žurite – svaka reč ima svoju težinu

NAJMOĆNIJA MOLITVA SVETOM JOVANU KRSTITELJU
O, sveti Jovane Krstitelju,
glasni propovedniče istine i pokajanja,
ti koji si pripremao put Gospodu,
očisti moje srce od greha i nemira.

Nauči me smirenju, pravdi i iskrenoj veri,
da hodim putem istine i dobra.

Umoli Gospoda Boga za zdravlje duše i tela,
za mir u mom domu i snagu u iskušenjima.

Budi mi zaštitnik i putokaz,
sada i u sve dane života moga.
Amin.

(Molitvu izgovoriti tri puta.)

Žena poznijih godina se moli nad biblijom sa brojanicom u ruci
Narodno verovanje vezano za Jovanjdan
U narodu se veruje da se na Jovanjdan:

- ne započinju svađe i teški razgovori
- treba govoriti istinu i izbegavati laži
- molitve izgovaraju iskreno, bez skrivene namere

Kaže se: „Kako se pomoliš na Jovanjdan, takva će ti biti godina.“

Jovanjdan nije samo veliki praznik, već i prilika za lično preispitivanje i duhovno čišćenje. Molitva Svetom Jovanu Krstitelju, izgovorena danas tri puta, simbol je obraćanja Bogu sa čistim srcem, vere u istinu i nade u novi, bolji početak.

