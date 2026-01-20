Slušaj vest

Prema narodnom i crkvenom predanju, upravo danas, na Jovanjdan, ova molitva se čita tri puta, u tišini i sa čistom namerom, jer se veruje da tada najjače dopire do Boga i sveca.

Sveti Jovan Krstitelj jedan je od najpoštovanijih svetitelja u hrišćanstvu – prorok, krstitelj Isusa Hrista i glas koji je najavio dolazak Spasitelja. U srpskom narodu Jovanjdan ima posebno mesto, jer se veruje da je ovo dan istine, pokajanja i duhovnog preobražaja.

Na ovaj praznik ne mole se samo reči – moli se srcem. Zato se, prema običaju, ova molitva izgovara polako, smireno i tri puta, kako bi se čovek obratio Bogu na pravi način, kroz pokajanje, zahvalnost i iskrenu želju za dobrom.

Zašto se molitva Svetom Jovanu Krstitelju izgovara baš tri puta?

Broj tri u hrišćanstvu simbolizuje Svetu Trojicu – Oca, Sina i Svetoga Duha. Izgovaranjem molitve tri puta, vernik potvrđuje svoju veru, jača duhovnu sabranost i pokazuje istrajnost u molbi.

Veruje se da je ova molitva posebno snažna:

- za unutrašnji mir i smirenje

- za ispravne odluke i istinu

- za zdravlje i zaštitu porodice

- za pokajanje i novi početak

Kako se pravilno izgovara molitva na Jovanjdan

Pre nego što počnete:

- stanite ili sedite mirno

- zapalite sveću ako imate mogućnost

- prekrstite se i u tišini izgovorite molitvu

- ne žurite – svaka reč ima svoju težinu

NAJMOĆNIJA MOLITVA SVETOM JOVANU KRSTITELJU

O, sveti Jovane Krstitelju,

glasni propovedniče istine i pokajanja,

ti koji si pripremao put Gospodu,

očisti moje srce od greha i nemira.

Nauči me smirenju, pravdi i iskrenoj veri,

da hodim putem istine i dobra.

Umoli Gospoda Boga za zdravlje duše i tela,

za mir u mom domu i snagu u iskušenjima.

Budi mi zaštitnik i putokaz,

sada i u sve dane života moga.

Amin.

(Molitvu izgovoriti tri puta.)

Narodno verovanje vezano za Jovanjdan

U narodu se veruje da se na Jovanjdan:

- ne započinju svađe i teški razgovori

- treba govoriti istinu i izbegavati laži

- molitve izgovaraju iskreno, bez skrivene namere

Kaže se: „Kako se pomoliš na Jovanjdan, takva će ti biti godina.“

Jovanjdan nije samo veliki praznik, već i prilika za lično preispitivanje i duhovno čišćenje. Molitva Svetom Jovanu Krstitelju, izgovorena danas tri puta, simbol je obraćanja Bogu sa čistim srcem, vere u istinu i nade u novi, bolji početak.

