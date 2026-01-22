Slušaj vest

Ovaj brzi receptuključuje krompir i čašu jogurta ili kefira i pravi je spas. Bez rerne, bez komplikovanih priprema i bez neobičnih sastojaka. Pljeskavice od krompira spremaju se u tren oka, a rezultat je topao i zasitan obrok za celu porodicu.

Kako se prave hrskave pljeskavice od krompira

Za ovo jelo dovoljni su osnovni sastojci koje većina već ima kod kuće. Krompir, čaša jogurta ili kefira, jedno jaje, malo brašna, so i začini po ukusu, uz malo ulja za prženje. Po želji možete dodati i rendani sir, seckano bilje ili ono što vam se zatekne u frižideru.

Krompir oljuštite i narendajte na krupno rende. Ako je jako sočan, blago ga iscedite da masa ne bude previše tečna. Dodajte jaje, jogurt ili kefir, so i začine, pa postepeno umešajte brašno dok ne dobijete smesu nalik testu za uštipke, gustu, ali ne previše tvrdu.

Pljeskavice od krompira Foto: Sergii Koval / Alamy / Profimedia

Tiganj zagrejte sa malo ulja, kašikom spuštajte smesu i blago poravnajte. Pržite na srednjoj temperaturi nekoliko minuta sa svake strane, dok pljeskavice ne dobiju zlatno-smeđu koricu. Za oko 15 minuta večera je spremna.

Zašto ovaj recept brzo postaje omiljen

Ove pljeskavice od krompira imaju hrskavu spoljašnjost i mekanu sredinu, a ukus je jednostavan i prijatan. Odlično idu uz pavlaku, beli luk u sosu ili samo uz malo putera. Mogu se lako prilagoditi onome što imate pri ruci, što ih čini savršenim rešenjem za dane kada frižider izgleda kao pustinja.

Upravo takva jela najčešće ostaju u stalnoj upotrebi jer su jednostavna, brza i uvek pouzdana kada vam treba nešto toplo i ukusno bez puno muke.

(Kurir.rs/žena)

