Za testo za štrudlu su potrebni glatko pšenično brašno, mlako mleko, jedno jaje, šećer, vanilin šećer, ulje ili otopljeni puter, suv kvasac i prstohvat soli. Testo se mesi dok ne postane mekano i elastično, a zatim se ostavlja da naraste. Nakon toga se razvlači tanko rukama, premaže maslacem ili uljem, stavi se nadjev i pažljivo uvije u rolnu.

Kao nadev koristi se mleveni mak ili orasipomešani sa šećerom i toplim mlekom, ali možeš odabrati i mlevene jabuke sa šećerom i cimetom, slatki sir sa šećerom ili gust domaći džem po izboru.

Štrudla sa orasima Foto: Shutterstock

Rolovana štrudla se peče u prethodno zagrejanoj rerni na oko 180 °C oko 35–45 minuta, dok ne postane zlatno smeđa i mirišljava. Kada se malo ohladi, seče se na parčiće i po želji posipa šećerom u prahu. Ovaj recept savršeno ide uz šolju kafe ili čaja i garantuje da će svaki zalogaj biti sočan, mekan i pun bakine topline.

(Kurir.rs/Žena)

