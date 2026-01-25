Slušaj vest

Kada je reč o čišćenju kuće, to je, bez sumnje, posao koji nikad ne prestaje. Taman pomislite da je sve savršeno čisto, istuširate se, skuvate kaficu i samo što se udobno smestite da uživate u pogledu na besprekorno sređen dom kad primetite prašinu na ugaonoj garnituri ili na TV polici.

Iako je redovno čišćenje neizbežno, postoji jednostavan trik zbog kog se prašina znatno sporije zadržava na površinama, pa dom duže izgleda uredno i sveže. I za to vam čak nisu potrebna skupa sredstva niti agresivne hemikalije!

Tajna je u antistatičkom sloju

Glavni razlog zbog kog se prašina tako brzo hvata na nameštaj jeste statički elektricitet. Suve površine, naročito one od drveta, ploča od medijapana ili plastike, lako privlače sitne čestice iz vazduha. Trik koji profesionalci često koriste jeste da se nakon čišćenja na površinama napravi tanak antistatički sloj koji sprečava prašinu da se tako lako "lepi" za površinu.

Trik protiv prašine koji zaista deluje

Jedan od najefikasnijih kućnih trikova jeste upotreba glicerina ili omekšivača za veš kako bi se usporilo nakupljanje prašine na nameštaju.

Uputstvo korak po korak je jednostavno!

- U posudu sipajte litar mlake vode.

- Dodajte nekoliko kapi glicerina ili jednu kašičicu omekšivača.

- Umočite u tu mešavinu krpu od mikrofibera, dobro je iscedite i prebrišite nameštaj.

Na ovaj način površine neće biti masne, a napravićete zaštitni sloj koji smanjuje statički elektricitet. Zahvaljujući tome, prašina će se znatno sporije skupljati, a nameštaj će ostati čist duže nego inače!

Omekšivač ili glicerin deluju kao štit od prašine

Glicerin i omekšivač za veš, makar i onaj domaći, ostavljaju mikroskopski tanak film koji "zaglađuje" površinu i smanjuje trenje sa česticama iz vazduha. Zbog toga se ovaj trik često preporučuje za čišćenje televizora, polica, komoda, stolova i drugih ravnih površina na kojima se prašina najbrže vidi.

Ova mešavina nije za svaku površinu

Ovaj trik nemojte primenjivati na nelakirano, sirovo drvo ili veoma osetljive komade nameštaja ako prethodno to niste testirali na nekom manjem, neupadljivom delu. Takođe, uvek je bolje krenuti sa minimalnom količinom rastvora.

