Kejsi, mlada influenserka, odlučila je da napusti Veliku Britaniju i preseli se u Vijetnam, zemlju koju opisuje kao „pravi raj“. Već smo pisali o gradu u Vijetnamu koji je proglašen za najjeftiniji grad za turiste na svetu, a u martu je idealan za odmor. Sada vam prenosimo iskustvo Britanke koja je otkrila kako je moguće živeti u ovom azijskom biseru za samo 300 funti mesečno (345 evra). Njena priča brzo je postala viralna na društvenim mrežama.

Vijetnam je već četvrtu godinu zaredom proglašen najpovoljnijim mestom za život na svetu, prema istraživanju Expat Insider 2024. Sa čak 86% iseljenika koji pozitivno ocenjuju troškove života, ova zemlja privlači sve više digitalnih nomada i avanturista. Kejsi je samo jedna od mnogih koji su otkrili kako se u Vijetnamu može živeti kvalitetno, a pritom trošiti znatno manje nego u zapadnim zemljama.

Kako izgleda život u Vijetnamu

Kejsi trenutno živi u Da Nangu, primorskom gradu poznatom po prelepim plažama i dinamičnoj atmosferi. Njena mesečna kirija, koju deli sa dečkom, iznosi 245 funti po osobi, dok obroci u lokalnim restoranima koštaju samo 1 funtu (1,15 evra).

„Hrana je neverovatno povoljna - zapadnjačka jela su oko 4 funte, ali lokalna kuhinja je prava stvar“, kaže ona.

„Da li ste znali da možete živeti u Vijetnamu za samo 300 funti mesečno?“ pitala je Kejsi u jednom od svojih TikTok videa.

Takođe je podelila savet kako pronaći povoljan smeštaj: „Ne gledajte na Airbnb-u, koristite Facebook Marketplace jer ćete tako dobiti stan za bukvalno upola manje para.“

Koliki su ostali troškovi

Pored jeftine hrane i smeštaja, ona ističe i druge povoljnosti. Taksiji su „fantastični“ i koštaju oko 3 funte po vožnji, dok masaže iznose samo 20 funti nedeljno. Aktivnosti poput izleta ili sportova, koštaju između 20 i 30 funti nedeljno.

Kejsin video brzo je postao viralan i sakupio je 1,4 miliona pregleda. Komentari su bili podeljeni - dok su neki bili oduševljeni njenim otkrićem, drugi su izrazili zabrinutost da bi popularizacija Vijetnama mogla narušiti njegov mir. Jedan korisnik je napisao: „Pričaš previše ljudima. Volim mir ovde, nemoj da ga pokvariš!“

