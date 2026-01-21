Slušaj vest

Iako mi peglanjenikada nije teško padalo, od skoro to više ne radim. Ne peglam više ni odeću ni posteljinu i to mi je jedna od najboljih odluka. Umesto da satima stojim uz dasku i peglu, danas imam rutinu koja štedi vreme, energiju i živce!

Ova promena nije došla iz lenjosti, već iz želje da pametnije koristim vreme koje imam. Svemu tome u prilog idu i moderni materijali, kao i aparati. A šta je sa peglom, pitate se.

Zašto peglanje polako izlazi iz mode

Prodaja pegli poslednjih godina opada, ali ne zato što ljudi manje brinu o izgledu. Razlog je u tome što se menjaju materijali, kućni aparati i stil života. Današnje tkanine su sve češće otporne na gužvanje i izgledaju uredno čak i bez peglanja.

Savremene veš-mašine imaju programe sa parom, nežnim okretanjem i funkcijama koje sprečavaju stvaranje nabora. U nekim modelima moguće je čak i osvežiti odeću parom direktno u bubnju.

Mašina za veš Foto: ALAN OLIVER / Alamy / Alamy / Profimedia

Uz to, moda i pravila oblačenja su mnogo opušteniji. Kežual stil je sve prisutniji, a blaga prirodna zgužvanost više se ne smatra manom, već delom trendi izgleda.

Pametna alternativa klasičnoj pegli

Prva stvar koju sam nabavila kao glavnu zamenu za peglu je vertikalni parni osveživač. Mali je, ne traži dasku za peglanje i odeća se obrađuje direktno na vešalici. Brz je, praktičan i bezbedan za većinu tkanina, uključujući i one osetljive. Za putovanja su posebno zgodni oni manji modeli.

Još jedan ključ je pravilna nega odećeodmah nakon pranja. Ako se veš dobro protrese i poravna pre sušenja, većina nabora se ni ne pojavi. Organizovano odlaganje na kvalitetne vešalice umesto slaganja u gomile dodatno pomaže da odeća ostane uredna.

Čuvajte peglu jer ipak ponekad zatreba

Iako sam je skoro u potpunosti izbacila iz upotrebe, pegla i dalje ima svoje mesto. Klasične pamučne košulje, komadi od debljeg lana i svečana garderoba često zahtevaju savršeno oštre linije koje samo pegla može da obezbedi.

Pegla Foto: Profimedia

Odricanje od peglanja nije odraz nemarnosti, već mali znak da sam se "dozvala pameti". Uz savremene aparate, pametnu organizaciju i malo novih rutina, moguće je izgledati uredno bez višesatnog stajanja uz peglu. Meni je ova promena donela više slobodnog vremena i mnogo manje stresa, a to je luksuz koji vredi zadržati.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Trik mame koja ne pegla veš