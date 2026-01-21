Slušaj vest

U vreme kada se gotovo svaki detalj sa svadbi beleži i deli na društvenim mrežama, i najmanja situacija može brzo postati viralna i pokrenuti žustre diskusije. Jedan snimak sa venčanja u Srbiji u poslednjih nekoliko dana privukao je veliku pažnju, pokrenuvši debatu o bontonu, simbolici i porukama koje se šalju već na samom početku bračnog života.

Poljubac koji nije bio očekivan

Sve je počelo sasvim uobičajeno. Ceremonija je protekla standardno - matičarka je završila zvanični deo, mladencima i kumovima uputila čestitke, a potom je došao trenutak kada se tradicionalno očekuje prvi bračni poljubac. Međutim, umesto da se okrene ka mladi, mladoženja je prvo izgovorio "hvala", a zatim se zagrlio sa kumom, ostavivši prisutne u blagom šoku.

Snimak ovog trenutka ubrzo je osvanuo na društvenim mrežama, a jedna korisnica je uz video napisala: "Kakav loš početak braka! Ja bih poludela!" Ova rečenica dodatno je podstakla lavinu komentara i rasprava.

Mladina brza i duhovita reakcija

Iako je bila iznenađena, mlada je reagovala na način koji je mnoge nasmejao. Kada se mladoženja nakon zagrljaja sa kumom okrenuo ka njoj da je poljubi, ona se osmehnula i rekla: "E, sad sačekaj", a potom je i sama otišla da se pozdravi sa kumom. Njihov humoristični odgovor izazvao je smeh među svatovima, a sama situacija je na venčanju doživljena kao šala, bez ikakve napetosti.

Viralna rasprava: šala ili loš predznak?

Dok su mladenci i gosti sve doživeli sa osmehom, reakcije na internetu bile su podeljene. Dok su neki videli simpatičnu dosetku, drugi su ovaj trenutak protumačili kao loš znak za početak bračnog života.

Mladenci i gosti sve su doživeli sa osmehom Foto: Ruslan Grigoriev / Panthermedia / Profimedia

"Nije ni za razvod, nego za poništenje braka odmah, molim lepo", "E ovo bi me stvarno smorilo da se meni desilo", "Ovo stvarno nije okej, koliko god se oni smejali", "Pa šta radiš to?", "E moj Srbine, nećeš se popare najesti", neki su od komentara zabrinutih korisnika.

"Kum je kum": odbrana mladenca

S druge strane, mnogi su stali u odbranu mladenca i mlade, naglašavajući da u čitavoj situaciji ne vide ništa sporno.

"Ljudi, opustite se, ovo je samo šala", "Kum je kum", "Ako je suditi po ovome, čeka ih zanimljiv i lep brak. I naš je počeo slično pre 17 godina i danas se tome smejemo", "Mlada se odlično snašla i vratila mu istom merom, zabavili su i sebe i goste", samo su neki od komentara onih koji smatraju da humor može biti sjajan način da brak započne na lagan i veseo način.

Jedan kratak trenutak sa venčanja još jednom pokazuje koliko se danas čak i svakodnevne, naizgled bezazlene situacije lako pretvaraju u viralne teme, koje izazivaju brojne reakcije javnosti i pokreću rasprave o bontonu, običajima i simbolici.

