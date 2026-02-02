Kajli Grajms sebe prijavila policiji jer se plašila da će od umora povrediti decu

Majčinstvo se često opisuje kao najlepša životna uloga, ali iza te slike neretko se kriju iscrpljenost, strah i usamljenost. Koliko daleko to može da ode, pokazuje ispovest majke četvoro dece iz Sjedinjenih Američkih Država, koja je u trenutku potpunog sloma pozvala policiju - ne zbog zločina, već zbog same sebe.

Noć bez sna koja je promenila sve

Kajli Grajms iz savezne države Juta jedne julske večeri okrenula je broj 911, iako nije bilo klasične hitne situacije. Njen suprug Kajl radio je do kasno, a ona je sama brinula o četvoro male dece. Nedeljama unazad spavala je manje od dva sata u kontinuitetu, što ju je dovelo do ivice izdržljivosti.

Te večeri sat se približavao 22 časa, večera još nije bila gotova, a njen najmlađi sin, star 15 meseci, počeo je da jede zemlju iz saksije i da se guši. Iako je uspela da reaguje i spasi dete, taj trenutak bio je kap koja je prelila čašu.

"Osećala sam se kao da me je sve odjednom udarilo. Bila sam potpuno iscrpljena nakon meseci sa vrlo malo sna. Moj muž je radio do kasno i nije bio kod kuće. Bila sam iscrpljena u svakom smislu... fizički, mentalno i emocionalno," ispričala je za Dejli mejl.

Dijagnoze koje ne daju predah

Situaciju je dodatno otežavalo to što je dvoje njene dece dobilo dijagnozu dijabetesa tipa 1. Njena svakodnevica pretvorila se u neprekidan niz alarma, merenja šećera u krvi i stalne brige da li će sve biti u redu. Odgovornost nije prestajala ni danju ni noću. Kajli, koja o svom životu otvoreno govori i na TikToku, priznala je da je tog dana došla do "tačke pucanja".

"Jadni momak na drugom kraju telefona upoznao je mamu koja nije spavala mesecima, već se davila pod težinom dijabetesa kod bebe i još jednom dijagnozom koja je visila u vazduhu", rekla je u videu koji je kasnije postao viralan.

"Stalno sam ponavljala: "Ne mogu ga održati u životu. Ne mogu ga održati u životu"."

"Ja sam hitan slučaj"

Kada se situacija sa detetom smirila, Kajli je shvatila da ona sama više nije dobro. Suze su krenule, a osećaj krivice i neuspeha potpuno ju je preplavio.

U galeriji pogledajte fotografije Kajli Grajams:

Kajli Grajms sebe prijavila policiji jer se plašila da će od umora povrediti decu Foto: Printscreen/Instagram/doubledoseofdiabetes

"Kada sam spustila slušalicu, slomila sam se. Sve me je odjednom pogodilo. Promašila sam cilj na svakom nivou. Sipala sam iz prazne šolje. U tom trenutku sam znala da nisam bezbedna ni za koga," rekla je.

Pozvala je supruga, ali je znao da mu treba još 30 minuta da stigne kući. U njenom stanju, to je delovalo kao večnost. Zato je ponovo pozvala 911. Kada su je pitali u čemu je problem, rekla je da je "ona hitna situacija".

"Sedela sam na tremu, grleći bebu, jecajući. Hitna pomoć je stigla i samo je pokušavala da me umiri dok nisu stigli bolničari."

Podrška koja je stigla u pravom trenutku

Ubrzo je stigao i Kajl, a oko Kajli su bili policajci i radnici hitne pomoći koji su joj dali prostor da govori, plače i izbaci sve što je mesecima držala u sebi. Jedan od bolničara dozvolio joj je da spusti glavu na njegovo rame dok je plakala. Nakon što se smirila, organizovano je da je prati krizni terapeut. Kada su svi otišli, Kajli je, kako kaže, nastavila večeru i uspavala decu - kao da se ništa nije dogodilo.

"Ali evo istine: Da li sam pokušavala da se ubijem? Ne. Da li sam pokušavala da naudim svojoj deci? Apsolutno ne. Samo sam želela izlaz. Želela sam jednu jedinu noć u kojoj ne bih morala da održavam ovu decu u životu. Želela sam da prespavam noć. Želela sam tišinu od pištanja monitora," rekla je iskreno.

Kajli Grajms sebe prijavila policiji jer se plašila da će od umora povrediti decu Foto: Printscreen/Instagram/doubledoseofdiabetes

Poziv koji je sve promenio

Taj jedan poziv bio je prekretnica. Kajli i njen suprug shvatili su da ne mogu sve sami i počeli su da prihvataju pomoć okoline, od čuvanja dece do svakodnevnih obaveza. Podrška porodice i prijatelja pokazala se kao ključna, iako briga o detetu sa složenim medicinskim potrebama i dalje ostaje izazov. Kajli danas kaže da je mnogo stabilnija i svesnija svojih granica.

"Roditeljsko sagorevanje ili kako god želite da ga nazovete, stvarno je. Ali ima toliko ljudi koji su ovo uradili pre mene, i duže od mene, koji zaslužuju sve kolačiće i zagrljaje. Vidim vas," poručila je.

Talas podrške: "Nisi sama"

Njena priča, objavljena na TikToku pod imenom @doubledoseofdiabetes, prikupila je više od pet miliona pregleda i hiljade komentara podrške.

Kajli Grajms sebe prijavila policiji jer se plašila da će od umora povrediti decu Foto: Printscreen/Instagram/doubledoseofdiabetes

"Odlično što si pozvala 911! Znala si da ti je potrebna pomoć i dobila si je! To je neverovatno! Bravo, mama!", napisala je jedna korisnica.

"Plačem dok ovo čitam, jer sam trenutno duboko u tome. I čini se da me niko ne čuje kada molim za pomoć", dodala je druga.

"Nisi sama. Imala sam sličan incident, ali nažalost to je dovelo do toga da mi oduzmu decu i morala sam da se borim sedam meseci da ih vratim. Sve što mi je trebalo je bila pauza", napisao je jedan roditelj.

