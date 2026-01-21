Slušaj vest

Šeron naizgled živi bajkovit život, a sudeći prema njenim objavama na Instagramu, sve deluje savršeno. Njeni pratioci redovno gledaju savršeno uređeni dom i idilične porodične trenutke koje deli sa 223 hiljade pratilaca. Ipak, iza tog sjaja krije se mračna prošlost koja ju je umalo koštala svega.

Uključivši se u viralni trend „2016 vs 2026“, Šeron je na svom profilu otkrila da je njen život doživeo, kako kaže, „potpuni zaokret“.

Bez posla, bez prijatelja, bez deteta

Pre samo deset godina, Šeron je bila na samom dnu. Bila je bez posla, živela od socijalne pomoći, bez prijatelja, a najteži udarac doživela je kada joj je ćerka oduzeta i preseljena kod njenih roditelja.

„Čitav svoj odrasli život provela sam kao zavisnik. Bila sam nezaposlena, na socijalnoj pomoći i potpuno sama“, napisala je iskreno.

„Svaki dan sam se borila sa sopstvenim demonima da ostanem čista. Verzija mene iz 2016. nije imala pojma koliko će se njen život promeniti u godinama koje dolaze.“

Najbolniji trenutak bio je gubitak svakodnevnog života sa ćerkom.

„Tokom moje zavisnosti, moja ćerka je živela sa mojim roditeljima. Ta 2016. je bila godina kada sam počela da obnavljam naš odnos, ali spoznaja da više nikada neće živeti sa mnom punim radnim vremenom bila je strašna.“

Snaga prijateljstva i drugi početak

Upravo su pomirenje sa ćerkom i nova grupa prijateljica bili prelomni trenutak koji ju je gurnuo napred.

„Devojke su mi pokazale šta zapravo znači prijateljstvo. One su me izvukle kroz moje najmračnije dane“, priznaje Šeron.

Pronalaženje slobode i novi život

Sedam godina kasnije, Šeron je ostala čista od droge i dobila svoj prvi posao u maloprodaji. Nakon dugih smena u radnji, odlučila je da iz hobija pokrene Instagram profil – ne sluteći da će joj to jednog dana postati životni poziv.

„2024. godine objavila sam video o svom opštinskom stanu i borbi sa drogom. Moj nalog je eksplodirao i prešao 100 hiljada pratilaca.“

Njen dugogodišnji san bio je da se potpuno oslobodi socijalne pomoći – i taj san je postao stvarnost.

„Napustila sam posao u maloprodaji kako bih se u potpunosti posvetila društvenim mrežama. Uskoro slavim 12 godina treznosti.

Moj život se menjao na načine koje nikada nisam mogla da zamislim. Nikada se nisam osećala toliko vrednovano. Napravila sam potpuni preokret.“

Od borbe do inspiracije

Danas Šeron kaže da je njena priča pomogla stotinama ljudi.

„Moj odnos sa ćerkom je najbolji ikada. Stekla sam prijateljstva sa mamama iz škole, sa treninga navijačica i fudbala.

I iako znam da društvene mreže možda neće trajati zauvek, živim u sadašnjem trenutku. Imam prilike koje nikada ranije nisam imala.“

Dodala je snažnu poruku za kraj:

„2016. je bila godina kada sam jedva uspevala da stavim jednu nogu ispred druge. 2026. je godina u kojoj pravim skok vere.“

Podrška koja ne prestaje

Njeni pratioci zatrpali su je porukama podrške i divljenja.

„Mislim da si neverovatna“

„Predivna priča puna nade i snova. Budi ponosna na sebe i neka tvoj put bude ispunjen zdravljem i srećom.“

„Vau, kakvo putovanje. Ogromno poštovanje za tvoju snagu“, samo su neki od komentara.