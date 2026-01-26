Slušaj vest

Influenserka i manekenka Žužu Vijeirvas, poreklom iz Brazila, boravila je krajem januara u Rimu, gde je, kao i mnogi turisti, planirala obilazak Vatikana. Međutim, poseta Svetom gradu nije protekla kako je očekivala. Prema njenim rečima, 30. januara je zamoljena da napusti Vatikan zbog načina na koji je bila obučena, prenosi "Miror".

Susret sa pravilima kojih nije bila svesna

Žužu navodi da nije znala da haljina pripijena uz telo i duboke čizme mogu predstavljati problem. Kako kaže, situacija ju je zatekla i ostavila neprijatan utisak, naročito zbog načina na koji joj se obratio zaposleni.

"Prišao mi je jedan gospodin koji tamo radi i rekao da je to mesto za molitvu i da, pošto nisam prikladno obučena, napustim mesto. Izbacio me je iz Vatikana", izjavila je Vijeirvas.

Dodala je da joj je bilo posebno neprijatno jer su i drugi posetioci čuli razgovor, kao i da nije dobila tretman kakav je očekivala tokom turističke posete.

Stroga pravila oblačenja u Svetom gradu

Vatikan je poznat po jasno definisanom kodeksu oblačenja koji važi i za muškarce i za žene. Pravila nalažu da ramena i kolena moraju biti pokriveni, bez obzira na godišnje doba.

"Ženama nije dozvoljeno da nose majice bez rukava, kratke ili uske majice. Ramena treba da budu pokrivena, a ako nosite suknju ili haljinu, ona mora da pokriva kolena", navodi se na zvaničnom sajtu Turističke organizacije Vatikana.

Upravo nepoznavanje ovih pravila dovelo je do toga da Žužu, prema sopstvenom priznanju, nenamerno prekrši propise.

"Udobnost je bila moja jedina briga"

Influenserka ističe da joj namera nije bila da se oblači neprimereno, već praktično, imajući u vidu zimske temperature i duge šetnje.

"Nisam ni znala da ona postoje. Svaki razuman čovek neće doći u Vatikan u odeći za klub. Ja sam bila u udobnoj, zimskoj odeći, kako bi se dobro osećala tokom dugih šetnji. Udobnost je bila moja jedina briga", poručila je Žužu.

Podeljene reakcije na društvenim mrežama

Nakon što je svoje iskustvo podelila na Instagramu, usledile su različite reakcije korisnika. Dok su jedni smatrali da su pravila preoštra, drugi su isticali da se ona moraju poštovati.

"Ovo je apsurdno", "Pa, ako tamo idete sa dubokim dekolteom i u veoma uskoj odeći, to je normalno. Nisu pustili ni moju rođaku u mini suknji i kratkoj majici", glasili su neki od komentara ispod objave.

Iako neprijatno, iskustvo Žužu Vijeirvas još jednom je skrenulo pažnju na važnost informisanja o pravilima oblačenja prilikom posete verskim i kulturnim znamenitostima.

