Napet odnos između snaha i svekrva nije mit, već realnost sa kojom se, prema istraživanjima, suočava oko 70 odsto žena.

Psiholozi ovaj obrazac opisuju pojmom majčinska konkurencija - situacijom u kojoj majkama teško pada gubitak centralne uloge u životu sina. Umesto otvorenih rasprava, tenzije se često ispoljavaju kroz suptilne kritike, pasivno-agresivne poruke i emocionalne pritiske koje je teško dokazati, a još teže ignorisati bez osećaja krivice.

Zašto su problemi ređi sa tastovima

Muškarci ređe ulaze u konflikt sa roditeljima partnerki jer majke češće traže snažnu emocionalnu povezanost sa sinovima. Odnosi među ženama, naročito kada su u pitanju izgled, majčinstvo i vođenje domaćinstva, često su direktniji i samim tim konfliktni.

Stručnjak za partnerske odnose Trejsi Koks upozorava: "Toksična dinamika između žene i majke partnera može vremenom da nagrize i najstabilniji brak."

Primer iz poznate porodice

Da ovakve tenzije ne zaobilaze ni slavne, pokazuje i slučaj porodice Bekam. Bruklin Bekam je govorio o zategnutim odnosima sa majkom Viktorijom Bekam, navodeći da su nesuglasice tokom njegovog venčanja sa Nikolom Pelc 2022. godine bacile senku čak i na njihov prvi ples. Bez obzira na tačnost svih detalja, primer pokazuje koliko majčinska potreba za kontrolom može daleko da ode.

Sedam tipičnih profila problematičnih svekrva

Trejsi Koks izdvaja sedam najčešćih obrazaca ponašanja i nudi savete kako ih prepoznati i ublažiti - uz očuvanje braka.

1. Kontrolorka

Ljubav koristi kao sredstvo pritiska. Ako ne dobije što želi, povlači se, prekida kontakt ili šalje hladne, dvosmislene poruke, naročito kada je sin sklon izbegavanju sukoba.

Savet: Granice mora da postavi sin; ako to radi snaha, problem se produbljuje.

2. Konkurentkinja

Stalno dovodi u pitanje vaše odluke, roditeljske sposobnosti ili izgled, jer se oseća ugroženo novom porodičnom dinamikom.

Savet: Ne ulazite u nadmetanje. Partner treba jasno da pokaže da su brak i nova porodica prioritet.

3. Spletkarašica

Deluje prikriveno - premešta stvari, širi komentare i pokušava da posvađa supružnike. Reč je o klasičnoj triangulaciji.

Savet: Sin mora jasno reći da ne učestvuje u podelama i igrama iza leđa.

4. Preterano intimna

Odbija emocionalnu distancu i ponaša se kao da sin i dalje "pripada" njoj, dok snahu vidi kao pretnju.

Savet: Samo sin treba da postavlja granice, jer se snaha u suprotnom lako etiketira kao agresivna.

5. Pasivno-agresivna

Uvredljivi komentari upakovani su u šalu, uz obavezno: "Ma, samo se šalim." Svaka reakcija se tumači kao preosetljivost.

Savet: Ne raspravljajte se. Partner treba jasno da stavi do znanja da takav ton nije prihvatljiv.

6. Mučenica

Stalno podseća na žrtvu i koristi krivicu kao glavno oružje: "Sve sam dala za tebe."

Savet: Ne pristajte na emocionalnu ucenu. Dogovori o kontaktima i posetama moraju biti jasni.

7. Teritorijalna

Preuzima kuhinju, decu ili donošenje odluka kako bi pokazala dominaciju.

Savet: Partner treba mirno i odlučno da kaže: "Hvala na pomoći, ali mi to radimo na svoj način."

Kako sačuvati brak u ovakvim situacijama

Prema Trejsi Koks, parovi koji uspešno prebrode ovakve odnose imaju jednu zajedničku osobinu - muž razume da štiti brak, a ne da odbacuje majku. Cilj nije prekid odnosa, već njegovo redefinisanje i jasno postavljanje granica.

Situaciju gotovo uvek pogoršavaju:

ćutanje uz nadu da će se ponašanje samo promeniti

takmičenje za ljubav

tolerisanje uvreda

ultimatumi tipa "ili ona ili ja"

Kada odnos postane ozbiljno toksičan, partnerska ili porodična terapija može biti najzdraviji izbor. Dugotrajna izloženost ovakvom stresu ne ugrožava samo brak, već i mentalno zdravlje svih uključenih.

