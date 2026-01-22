Slušaj vest

Upravo onda kada čovek poveruje da je jedan poraz zauvek ostavio iza sebe i da je tlo pod nogama konačno čvrsto, započinje najtiša i najopasnija borba – borba protiv sopstvene samouverenosti.

Beseda Vladike Nikolaja Velimirovićaza 33. sredu po Duhovima ne govori o očiglednim padovima, već o onim neprimetnim, koji započinju u mislima, u osećaju da smo „dovoljno dobri“ i „dovoljno jaki“, a završavaju se tamo gde se čovek najmanje nada – u ponovnom susretu sa istom slabošću, samo u drugačijem obliku.

Beseda o opreznosti onih koji misle da su sigurni

„Koji misli da stoji, neka se čuva da ne padne.“ (I Kor. 10, 12)

Apostol koji daje ovakav savet dobro je poznavao prirodu ljudsku i svu njenu nemoć. Iskustvo svakodnevno potvrđuje da tek što se čovek uspravio iz blata grehovnog, već ponovo posrće i pada.

Tek što se izlečio od poroka srebroljublja, već pada u porok slavoljublja. Tek što je pružio ruku da pomogne siromahu, gordost ga obara na drugu stranu. Tek što se privikao molitvi, već otvara usta da osuđuje one koji još nisu stigli dotle, piše Religija.

Ili, tek što je osetio da ga Duh Božji vodi putem spasenja, čovek se nameće kao učitelj celom svetu – i time, neprimetno, otera Duha od sebe.

Apostoli Petar i Pavle Foto: Printscreen/Youtube

Pad apostola Petra – opomena svima nama

Kada je Gospod predskazivao učenicima da će Ga se svi odreći i razbeći, Petar, samouveren u svoju postojanost, uzviknuo je:

„Ako se i svi sablazne, ali ja neću.“

Ali Gospod, prozirući njegovo srce i videći već posejano seme gordosti, odgovara mu:

„Noćas, dok petao ne zapjeva, tri puta ćeš me se odreći.“

Ako se takav pad dogodio apostolu, i to u neposrednoj blizini Gospoda, kako onda da se ne dogodi i nama?

Snaga nije u nama, već u milosti

Zato, braćo, kada se podignemo i povratimo od nekog greha, kada ponovo stanemo uspravno, to ne treba pripisivati sebi, već sili i milosti Božjoj.

Treba se čuvati, obazirati, moliti se Bogu da ponovo ne padnemo – ni na jednu, ni na drugu stranu – već da hodimo pravo putem Gospodnjim.

Molitva Foto: Sharon Eilon/SOPA Images/Shutter / Shutterstock Editorial / Profimedia

Molitva za istrajnost

Gospode svevideći, pomozi nam da se uspravimo Duhom ka Tebi.

I kada se uspravimo, podrži nas da više ne padamo.

Tebi slava i hvala vavek. Amin.

VIDEO: Vladika Aleksej u hramu Svetog Save