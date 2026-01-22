Slušaj vest

Mlada žena koja svakodnevno radi testove za trudnoću i ovulaciju uskoro će na svet doneti svoje peto dete, i to uprkos ozbiljnim upozorenjima lekara o mogućim opasnostima po njen život.

Kejti (23), majka četvoro dece, otvoreno priznaje da je „protiv kontracepcije“ i da sa partnerom praktikuje takozvano „prirodno planiranje porodice“ ali bez odricanja od seksualnih odnosa i bez korišćenja zaštite.

Govoreći za Truly TV, Kejti i njen partner Lari (27) opisali su porodični život kao „ludnicu“. Njihove četiri ćerke: Luna (3), Soleste i Solaris (bliznakinje, 2), Rajli (1) rođene su u veoma kratkom vremenskom razmaku, zbog čega roditelji, kako kažu, jedva drže glavu iznad vode.

„Iskreno, samo pokušavaš da preživiš“, priznao je Lari, koji radi kao DJ na venčanjima i čistač kanalizacije.

Kejti ima četvoro dece Foto: Printscreen Youtube Truly

Od Instagram poruka do braka i četvoro dece

Lari tvrdi da ga je Kejti „uhodila“ na Instagramu kada je ona imala 18, a on 22 godine. Poznavali su se iz srednje škole, ali su se ponovo povezali putem društvenih mreža.

„Družili smo se jednom i to je bilo to“, rekla je Kejti.

Vrlo brzo su znali da žele zajednički život i veliku porodicu.

Teške trudnoće i tri carska reza u tri godine

Iako imaju brojnu porodicu, njihov put ka roditeljstvu bio je sve samo ne lak. Kejti je doživela gubitke trudnoća, kao i traumatične porođaje, uključujući: tri carska reza u periodu od samo tri godine, porođaj od 16 sati sa ćerkom Lunom.

Nakon rođenja četvrtog deteta, lekari su je ozbiljno upozorili da ne bi smela da zatrudni ponovo u kratkom roku. Rečeno joj je da je njen materični ožiljak visokorizičan, pa čak i potencijalno smrtonosan ako bi ponovo ostala trudna prerano.

Foto: Printscreen Youtube Truly

„Hormonalna kontracepcija mi ne prija“

Po prvi put Kejti je pokušala da koristi hormonalnu kontracepciju, ali je brzo odustala.

„Nije dobra za moje telo“, tvrdi ona.

Umesto toga, odlučila je da se osloni na svakodnevne testove za ovulaciju i trudnoću, koje radi između porođaja. Ipak, samo neposredno nakon rođenja Rajli, par je ponovo ostao u drugom stanju.

„Bila sam užasnuta, potpuno prestravljena“, priznaje Kejti.

Foto: Printscreen Youtube Truly

Sada, u poslednjim nedeljama pete trudnoće, kaže da joj je ovo naj­teža trudnoća do sada i da je iskreno – uplašena. Par priznaje da su bili nedovoljno disciplinovani kada je u pitanju praćenje plodnosti, ali tvrde da će u budućnosti biti „organizovaniji“.

Ipak, čvrsto insistiraju da će ova trudnoća biti poslednja.

Internet ne prašta: „Kako znaš da je poslednja ako se ne štitiš?“

Nakon što su podelili svoju priču na društvenim mrežama, Kejti je doživela talas kritika.

Jedan komentar glasi:

„Nasela si na anti-kontraceptivnu propagandu.“

Drugi je bio još direktniji:

„Kako možeš da tvrdiš da je ovo poslednje dete ako ne radiš apsolutno ništa da to sprečiš?“