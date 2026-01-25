Slušaj vest

Odrastanje u strogo zatvorenim verskim zajednicama često znači život u kome nema prostora za lične odluke, preispitivanje ili slobodu izbora. Oni koji se usude da takav svet napuste, neretko plaćaju visoku cenu - gube porodicu, dom, identitet i sve što su do tada poznavali. Lizi Ens jedna je od onih koji su svesno izabrali slobodu, iako je znala da će je taj izbor zauvek udaljiti od ljudi koje voli.

Odlazak iz amiškog sveta

Lizi Ens je odrasla u amiškoj zajednici, okružena pravilima koja su odbacivala tehnologiju, savremeni način života i individualnost. Do svoje 19. godine živela je u potpunosti u skladu sa tim pravilima, zajedno sa roditeljima i osamnaestoro braće i sestara, među kojima i sestrom bliznakinjom.

U galeriji pogledajte fotografije Lizi Ens:

1/5 Vidi galeriju Lizi Ens - pobegla iz amiške zajednice Foto: Printscreen/Facebook/Lizzie Ens

Kada je odlučila da napusti zajednicu i započne život u modernom svetu, bila je svesna da taj korak znači i izopštenje. Posledice su bile teške - šest meseci kasnije nije smela da prisustvuje venčanju svoje sestre bliznakinje. Dve decenije kasnije, njen život izgleda potpuno drugačije. Lizi Ens je danas doktorandkinja, vlasnica biznisa iz oblasti zdravlja i ishrane i kreatorka sadržaja, sa karijerom kakvu u mladosti nije mogla ni da zamisli.

Prvi pokušaj bekstva sa 17 godina

Još kao tinejdžerka, Lizi je osećala da ne pripada svetu u kojem je odrasla. Sa 17 godina prvi put je pokušala da pobegne iz zajednice, a tada joj se pridružila i sestra bliznakinja. Ipak, njihovo odsustvo trajalo je svega dva dana - sestra je insistirala na povratku porodici.

"Bio je to jedan od najrazornijih trenutaka u mom životu kad sam shvatila da ona želi da se vrati. Mislila sam da sam zauvek otišla. Ali pošto smo bliznakinje i osećala sam da moram da budem tamo gde je ona, vratila sam se znajući da neću ostati", prisetila se Ens, danas četrdesetogodišnjakinja, u razgovoru za People.

U tom periodu još nisu bile krštene, što je značilo da bi odlazak prošao bez najtežih posledica. Međutim, u godinama koje su usledile, Lizi je krštena, čime je svaki naredni pokušaj odlaska podrazumevao potpunu izolaciju i prekid svih porodičnih veza.

Preispitivanje vere i pravila

Iako se vratila, njena unutrašnja dilema nije nestala. Naprotiv, sve češće je počela da preispituje crkvu i stroga pravila koja su definisala svaki aspekt života u zajednici.

"Ako ne poslušaš naredbe crkve, oni to u suštini vide kao neposlušnost prema Bogu i zbog toga ideš u pakao. Imala sam to prosvetljenje: Ako ću ionako u pakao zbog toga što sam pogrešno stavila iglu na haljinu, onda mogu isto tako da idem u pakao vozeći auto", objasnila je.

Svoju odluku da ponovo ode nije skrivala, naročito ne od sestre bliznakinje.

"Dan nakon što smo se vratile, rekla sam joj: "Slušaj, ja ovde neću ostati. Ponovo ću otići". Ona je odgovorila da će i ona ponovo otići. Ali ona je i dalje tamo i mislim da ima 11 ili 12 dece", priseća se Lizi.

Bekstvo koje je promenilo sve

Sa 19 godina, Lizi je i dalje bila deo amiške zajednice, ali je živela van roditeljskog doma. U to vreme bila je u vezi sa mladićem Amišem iz Njujorka, s kojim je uglavnom razmenjivala pisma i viđala se svega nekoliko puta godišnje. Jednog dana, u poštanskom sandučetu pronašla je pismo bez adrese pošiljaoca. U njemu joj je tadašnji dečko napisao da je pobegao iz svoje zajednice zajedno sa sestrom i njenim partnerom i da su spremni da dođu po nju, ukoliko želi da pođe sa njima. Dolazak su planirali iste večeri.

Te noći, Lizi se popela na krov kuće kako bi u tišini donela odluku. Znala je da je sestra bliznakinja verena i da se venčanje približava, ali je isto tako znala da, ukoliko ode, tom događaju nikada neće prisustvovati.

"Jednostavno sam znala da moram da odem, jer da tada nisam otišla, verovatno nikada ne bih", rekla je.

Priseteći se detinjstva provedenog na farmi, donela je odluku da sa krova siđe na način koji joj je delovao jedino moguć.

"Odrasla sam na farmi. Na farmi naučiš da je veoma retko da mačka polomi kost kada skoči. Opuste sve udove dok skaču ili padaju. Kada slete, odbiju se," priča Lizi i kako kaže, pokušala je da uradi isto.

„Čučnula sam, a onda skočila. Kada sam sletela, sve je bilo opušteno i kolena su preuzela udar. Nisam ništa slomila."

Cena slobode i porodično odbacivanje

Nakon odlaska, usledilo je ono čega se najviše pribojavala - potpuni prekid odnosa sa porodicom. Nije bila dobrodošla na sestrino venčanje, a kontakti su svedeni na retke i kratke susrete.

"Onda je sestra počela da rađa decu i jednog dana, dok sam bila u poseti, njen muž mi je rekao da mi više nikada nije dozvoljeno da se vratim kod njih. Bilo je to veoma neprijatno, ali od tada se nisam vraćala", prisetila se.

Novi život od nule

Kada je napustila zajednicu, Lizi je sa sobom imala svega 20 dolara, bez ličnih dokumenata i sa obrazovanjem koje se završavalo osmom razredom. Godinama joj je trebalo da se prilagodi svetu koji joj je u početku delovao zastrašujuće i potpuno nepoznato.

"Kad napustite amišku zajednicu, čak i ako želite da odete, to je najveći mogući kulturološki šok. Vi čak i ne znate šta sve ne znate", iskreno priznaje.

Lizi Ens - pobegla iz amiške zajednice Foto: Printscreen/Facebook/Lizzie Ens

Ipak, korak po korak, završila je GED, stekla sertifikat za ličnog trenera i pronašla interesovanje u oblasti zdravlja i ishrane. Nastavila je školovanje, usmerila se ka holističkoj medicini i danas vodi sopstveni biznis UnDiet You, dok istovremeno radi na doktoratu iz funkcionalne medicine. U maju 2024. godine objavila je i memoare pod nazivom "Amish Renegade".

Snaga da se ode

"Zaista je potrebna veoma jaka osoba da bi napustila Amiše. Znam da ima mnogo ljudi koji bi želeli da odu, ali nisu dovoljno jaki da se izvuku zbog snage zajednice, crkve i onoga što su naučeni. Gotovo svaka osoba koja napusti Amiše i dalje veruje da je to što radi pogrešno, ali jednostavno zna da mora da ode i ne mari za to što je to pogrešno u očima crkve," zaključuje Lizi.

Pogledajte video: Zanimljiva životna priča bake Milene