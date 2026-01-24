Slušaj vest

Džesika Mej (36) iz Norfolka je otvoreno progovorila o tome kako nije uspela da prepozna znake partnerove nevere - čak ni kada su joj bili očigledni, pa čak i njenoj majci.

Sve je počelo „smešnom“ svađom sa majkom, koja joj je potom bacila istinu u lice:

- Samo zato što vara ne znači da možeš tako da razgovaraš sa mnom! - rekla je njena majka.

Džesika je potom pojurila uz stepenice do svog partnera sa kojim je bila deset godina u vezi, koji je ležao ispod pokrivača sa mamurlukom, i direktno ga pitala da li je vara. On joj je hladno i jednostavno rekao „ne“.

Međutim, posle još dve „paklene“ godine pune laži, manipulacija i suza, Džesika je ostala sama sa svoje dvoje dece, sada uzrasta devet i četiri godine. Njen partner se iselio i nastavio sa svojom ljubavnicom, koju deca sada zovu „maćeha“.

Znaci koje je ignorisala

Osvrćući se unazad, Džesika priznaje da su znaci neverstva bili tu mnogo ranije: dugo radno vreme, stalni telefonski pozivi, prenoćišta kod prijatelja jer „taksi nije mogao da stigne“. Ali kao majka koja je brinula o svojoj deci, nije imala razloga da sumnja bilo šta dok joj majka nije eksplodirala.

Tek tada je počela da primećuje sitne detalje, poput toga što nije dobila poklone za Božić dok je njegova ljubavnica uživao u dizajnerskoj torbi.

Otkriće na telefonu

Nedugo zatim, kada se telefon njenog partnera ispraznio i on ga je dao Džesiki da uspava svog najmlađeg uz „beli šum“, iskoristila je priliku da proveri poruke. Tamo je pronašla dokaze - SMS poruke sa ljubavnicom, čak i dok je porađala njihovo najmlađe dete.

- Ostavila sam ga gde je bio... i on je znao. Ne znam kako je znao, ali je znao. I dok sam odlazila, on nas je pratio. Mirno sam mu rekla: „Ne ideš kući sa nama.“ „To je verovatno bio jedini trenutak kada sam bila zaista jaka“, prisetila se Džesika za „Made by Mammas: The Podcast“.

Pokušaji da spase svoj brak

Džesika je bila slomljena:

– Pogledala sam decu i pomislila: „Kako ćemo ovo preživeti? Nemam posao, nemam način da im obezbedim dom.“

Ipak, ostala je sa partnerom, iako je on sve vreme lagao. Da bi spasila brak, Džesika je išla u teretanu, primila botoks, prestala da doji i pokušala da povrati njegovu pažnju. Međutim, u julu 2022. godine, on se iselio i nastavio vezu sa ljubavnicom.

Priznanje i samopouzdanje

– U početku sam krivila sebe. Pitala sam se šta sam pogrešila. Sada mogu da kažem – ništa. Ali onda sam pomislila da možda nisam posvetila dovoljno pažnje njemu jer imam novorođenče, rekla je Džesika.

Dodala je i važnu misao:

– Ponekad muškarci traže dodatnu potvrdu. Ako je pored njih mlađa osoba koja je flertovala, dok je žena kod kuće umorna od brige o deci, prirodno je da im misli lutaju. To se dešava češće nego što mislimo.

Kontakt sa ljubavnicom

Vrhunac otkrića došao je kada ju je ljubavnica pozvala nakon svađe sa partnerom:

- Sve mi je rekla. Lagao je oboma. Sledećeg dana smo se srele i razgovarale. Bilo je skoro kao da upoređujemo situacije, ali ona je zaista dobra mojoj deci – kaže Džesika.

Danas deca obožavaju „maćehu“: najmlađa još uvek ne zna kako su im se roditelji upoznali, dok starija priznaje da je srećna što su se razveli jer su sada svi srećni.

– Moram da priznam – još uvek sam zahvalna svojoj ljubavnici što se brinula o deci. To je jedino na čemu čvrsto stojim – zaključila je kreatorka sadržaja.

