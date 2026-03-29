Slušaj vest

Vintidž posuđe doživljava pravu renesansu - ručno oslikani tanjiri, šolje u nežnim pastelnim tonovima ili elegantni zlatni rubovi sve češće krase naše stolove. Bilo da ih kupujemo na buvljaku, u second-hand prodavnicama ili dobijamo od roditelja, staro posuđe ima posebno mesto u modernim domovima.

Ipak, ono što na prvi pogled deluje kao šarmantan ukras može skrivati opasnost po zdravlje. U glazuri starih tanjira i šolja često se nalazi olovo, koje može preći u hranu i dugoročno ugroziti organizam, posebno centralni nervni sistem. Stručnjaci upozoravaju da bi trebalo dobro razmisliti pre nego što ove komade koristimo u svakodnevnoj upotrebi.

Olovo naime, nije prisutno direktno u materijalu tanjira, već u sloju glazure, jer je ranije pomagalo da boje bolje dođu do izražaja i da površina bude sjajnija. Ipak, ono može preći u hranu, posebno kada su u pitanju tople, kiseline ili slane namirnice, ili kada je glazura oštećena.

Koje posuđe je posebno rizično?

Teški metali poput olova, arsena i nikla mogu se oslobađati u hranu, a olovo se dugo zadržava u organizmu. Dugotrajna izloženost može oštetiti više organskih sistema, posebno centralni nervni sistem, što čini postepeno trovanje posebno opasnim.

Staro posuđe Foto: Tamer Adel / Alamy / Profimedia

Posebno treba biti oprezan sa posuđem čije poreklo ne poznajemo. To se odnosi na:

- Suvenire sa putovanja,

- Tanjire i šolje sa buvljaka, i iz second-hand prodavnica

- Nasleđene tanjire, šolje ili činije bez oznaka

- Vintidž posuđe

Koristite laboratorijski testirano posuđe

Iako internet nudi brze testove za olovo, oni nisu potpuno pouzdani. Mnogi testovi reaguju samo na slobodno olovo, dok drugi otkrivaju samo veoma visoke koncentracije, što može stvoriti lažnu sigurnost.

Stručnjaci preporučuju da, ukoliko želite da budete sigurni, koristite laboratorijski testirano posuđe. Starim komadima sa buvljaka najbolje je pronaći mesto kao dekorativnim predmetima, gde mogu da uživaju u lepoti, a da ne ugrožavaju zdravlje.

(Kurir.rs/Blic)

VIDEO: Zašto vam se hrana lepi za posuđe od nerđajućeg čelika