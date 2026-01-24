Slušaj vest

Zagorele šerpe su problem sa kojim se gotovo svako susreo barem jednom. Ostaci hrane koji se zalepe za dno često deluju nemoguće za uklanjanje, a ribanje zna da potraje i uništi posuđe. Ipak, postoji jednostavan kućni trik koji može učiniti da šerpe ponovo izgledaju skoro kao nove, bez mnogo muke.

Za ovaj trik sve što treba da uradite jeste da u zagorelu šerpu sipate vodu tako da prekrije dno, a zatim dodate veću količinu kuhinjske soli. Stavite šerpu na ringlu i pustite da voda provri. Nakon nekoliko minuta kuvanja, zagoreli slojevi će početi da se odvajaju od dna.

Bez muke operite zagorelu šerpu Foto: Mikalai Lipski / Alamy / Profimedia

Kada se šerpa malo ohladi, dovoljno je da je prebrišete sunđerom i primetićete da se nečistoća lako skida, bez napornog ribanja. Ako su mrlje uporne, možete dodatno posuti malo sode bikarbone i nežno utrljati, što će pomoći da se uklone i najtvrdokorniji ostaci.

Ovaj trik je posebno koristan jer ne zahteva skupa sredstva za čišćenje, ne oštećuje posuđe i koristi sastojke koje već imate u kući. Idealno rešenje za brzo i efikasno čišćenje zagorelih šerpi i tiganja.

(Kurir.rs/Žena)

